CHAN 2022: voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement qui débute ce 13 janvier

13.01.2023

La 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football démarre ce vendredi 13 janvier et se déroulera jusqu’au 4 février en Algérie.L'événement devait initialement se tenir du 10 juillet au 1er août 2022, mais a été reporté à janvier 2023 à cause de la pandémie du coronavirus et de la Coupe du monde de la FIFA 2022 déjà programmée en novembre-décembre 2022.Qu’est-ce que le CHAN?Le CHAN, qui est le petit frère de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), accueille les sélections africaines avec des joueurs locaux seulement. En effet, seuls les joueurs évoluant dans les championnats nationaux y participent.C’est une compétition organisée par la Confédération africaine de football tous les deux ans, dont la première édition a eu lieu en 2009 en Côte d’Ivoire et a été remportée par la République démocratique du Congo.L’événement opposait à l'époque huit nations africaines.Le champion du CHAN 2009 et 2016, la RD Congo, ainsi que le Maroc, détenteur du titre de champion pour les deux dernières éditions consécutives en 2018 et 2020, sont les seuls pays à avoir remporté le tournoi deux fois au cours de ses 14 ans d'histoire.Inspiré par l'intérêt des pays africains pour le tournoi, le CHAN a été élargi à 16 participants pour la deuxième édition qui s'est tenue au Soudan en 2011 et la Tunisie a remporté le tournoi.La troisième édition s'est tenue en 2014 en Afrique du Sud, consacrant la victoire de la Libye. La compétition suivante a été organisée par le Rwanda en 2016 et a été remportée par la RDC. Quant aux cinquième et sixième éditions du CHAN, organisées respectivement au Maroc et au Cameroun, la coupe a été conquise par le Maroc.En 2022, la CAF a annoncé l'élargissement du CHAN de 16 à 18 équipes, les zones d'Afrique du Nord et de l'Ouest devenant les bénéficiaires de ce changement, puisqu'elles gagnent chacune un représentant.18 sélections qualifiéesComposées des meilleurs joueurs des championnats nationaux, 18 sélections nationales s’affronteront pour tenter de succéder au Maroc, vainqueur en 2020.Elles seront réparties en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.Groupe A: Algérie, Libye, Mozambique, ÉthiopieGroupe B: République démocratique du Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, SénégalGroupe C: Maroc, Soudan, Madagascar, GhanaGroupe D: Mali, Angola, MauritanieGroupe E: Cameroun, Congo, NigerLa liste finale des participants a été confirmée, bien que la présence de l’équipe marocaine soit encore en question du fait de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains.Le format de l’événementCes 18 équipes disputent d’abord une phase de groupes, à l’issue de laquelle les premiers et deuxièmes des groupes A, B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E sont qualifiés pour la phase à élimination directe en quart de finale.Les matchs de ce tournoi de trois semaines auront lieu dans quatre villes algériennes: Alger (groupe A), Annaba (groupe B), Constantine (groupe C) et Oran (groupes D et E).

