Moscou explique les tentatives US de "minimiser l'importance du sommet Russie-Afrique"

Moscou explique les tentatives US de "minimiser l'importance du sommet Russie-Afrique"

L'ambassadeur russe à Washington a indiqué que les États-Unis tentaient de discréditer le sommet Russie-Afrique en raison de leur volonté d'infliger "une... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Une semaine après la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique qui "s'est brillamment achevé à Saint-Pétersbourg", l'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov, a commenté les tentatives de l'administration américaine de minimiser l'importance de cet évènement.Selon lui, "la haine de tout ce qui est russe et le désir irrépressible de nous infliger une défaite stratégique, y compris sur le "front économique", ont littéralement aveuglé les fonctionnaires de Washington", a indiqué le diplomate dans un communiqué paru sur le compte Telegram de l’ambassade.En outre, il estime que les États-Unis "n’arrivent pas à reprendre conscience" après que Poutine a annoncé que Moscou était prêt à fournir gratuitement à un certain nombre de pays africains entre 25.000 à 50.000 tonnes de céréales dans les mois à venir.De plus, l’ambassadeur a souligné que Moscou respectait et soutenait sincèrement la souveraineté de ses partenaires et était prêt à renforcer la coopération globale dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'énergie, de l'éducation et du commerce.La livraison de céréalesVladimir Poutine a affirmé le 27 juillet, lors du sommet Russie-Afrique, que son pays était prêt à livrer gratuitement des céréales à de nombreux États africains, dont le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Somalie, la République centrafricaine, le Mali et l'Érythrée. Il s’agit d’un volume allant de 25.000 à 50.000 tonnes.Des accords signésDans le cadre du sommet et du forum économique Russie-Afrique, qui a eu lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, un total de 92 accords ont été signés, selon le conseiller du Président russe Anton Kobiakov.Le volume des contrats, dont les valeurs ne constituent pas un secret commercial, s'élève à plus de 1.000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains.Les participants à l’événement ont notamment mis au point un Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et les pays africains.

