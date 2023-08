"Un grand succès": un responsable zambien fait l’éloge du sommet Russie-Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230801/un-grand-succes-un-responsable-zambien-fait-leloge-du-sommet-russie-afrique-1060968891.html

La tenue du deuxième sommet Russie-Afrique a suscité les éloges du président du Parti socialiste de Zambie, Fred M’membe, présent à l'événement. Au micro de... 01.08.2023, Sputnik Afrique

Quelques jours après la tenue du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, le président du Parti socialiste de Zambie, Fred M’membe, s’est prononcé au micro de Sputnik Afrique sur la tenue de l’événement.Fred M’membe a ainsi démenti les publications de médias occidentaux dénonçant un échec du sommet par manque d’invités:Ce qu'a apporté le sommetLe deuxième sommet Russie-Afrique a réuni près de 6.000 participants et journalistes venus d'une centaine de pays. Le chef du Kremlin a "hautement apprécié" les résultats du sommet, tout en espérant qu'ils permettront d'"approfondir davantage le partenariat russo-africain dans l'intérêt de la prospérité et du bien-être de nos peuples".Dans le cadre du sommet et du forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords ont été signés, selon le conseiller du Président russe Anton Kobiakov. Le volume des contrats, dont les valeurs ne constituent pas de secret commercial, s'élève à plus de 1.000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains.Les participants au sommet ont notamment mis au point un Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et les pays africains.Le ministre mozambicain du Commerce Silvino Moreno s'est dit "impressioné" par l'organisation de l'événement. Le Président de l'Union africaine Azali Assoumani a pour sa part salué les "conditions optimales" créées par la partie russe pour la tenue du sommet et l'a remerciée "pour cet accueil chaleureux et fraternel". Il a souligné que le succès de cette rencontre était une réussite pour les Africains aussi. "Quand la Russie gagne, l’Afrique gagne", a-t-il constaté.

