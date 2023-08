https://fr.sputniknews.africa/20230801/un-nouveau-pays-annonce-officiellement-son-souhait-de-rejoindre-les-brics-1060976472.html

La Bolivie souhaite officiellement rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Cette déclaration a été faite par le ministre des Affaires étrangères de la république sud-américaine, Rogelio Mayta, le 31 juillet sur Twitter, rebaptisé X.En outre, le ministre a fait savoir que le pays prendrait part au sommet de l’organisation en Afrique du Sud, prévu en août. Le Président bolivien présentera son État et un modèle de développement économique, social et industriel de la Bolivie.Sommet de JohannesburgLe prochain sommet des BRICS aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg. Ses organisateurs attendent la présence non seulement des dirigeants du Brésil, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, mais aussi de Présidents et de chefs de gouvernement d’autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.Cyril Ramaphosa a invité les dirigeants de tous les pays africains. Les organisateurs attendent à Johannesburg les chefs d’État et de gouvernement de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Communauté caribéenne et les membres du Groupe des 77.Les dirigeants des pays membres examineront l’élargissement des BRICS, a déclaré le Président sud-africain début juillet, soulignant que la décision d’admission devrait être prise en "consensus".Parmi ceux qui ont déjà déposé une demande de candidature figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh et l’Arabie saoudite. Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie ont exprimé leur intérêt de rejoindre l’organisation.

