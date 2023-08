https://fr.sputniknews.africa/20230801/massacre-de-larmee-de-kiev-un-ex-analyste-de-la-cia-evalue-la-contre-offensive-ukrainienne-1060987419.html

"Massacre" de l’armée de Kiev: un ex-analyste de la CIA évalue la contre-offensive ukrainienne

"Massacre" de l’armée de Kiev: un ex-analyste de la CIA évalue la contre-offensive ukrainienne

Sans apport solide d’artillerie, le commandement ukrainien lance quand même ses troupes contre l’armée russe bien équipée, car l’Occident demande des progrès à... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T19:01+0200

2023-08-01T19:01+0200

2023-08-01T19:03+0200

donbass. opération russe

opération militaire

ukraine

russie

offensive

cia

occident

massacre

militaires

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/01/1060985934_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_17e1844273fcbf855cca3b167beeb602.jpg

L’Occident exige des actions décisives aux troupes ukrainiennes à court de munitions, ce qui transforme leur offensive en un massacre, a estimé l’ancien analyste de la CIA Larry Johnson.Les soldats de Kiev "sont massacrés, c'est à peu près la meilleure façon de le décrire", a ajouté M.Johnson tout en revenant sur nombre de vidéos relayés sur Telegram montrant des colonnes de véhicules blindés "explosant les uns après les autres".D’après lui, les forces armées ukrainiennes n’ont pas suffisamment d’artillerie pour changer la situation sur le champ de bataille. En plus de cela, elles sont privées de soutien aérien. Ce sont les raisons pour lesquelles leurs réserves ne feront que s’épuiser, selon l’ex-officier de la CIA.L’ex-analyste a d’ailleurs rappelé la décision de Joe Biden de fournir des armes à sous-munitions à Kiev parce que les États-Unis n'avaient, eux non plus, pas assez d'obus d'artillerie conventionnels de 155 millimètres.Aucune avancée de KievLancée début juin, la contre-offensive ukrainienne échoue sur tous les axes, les militaires russes repoussant les attaques ennemies, selon la Défense russe. Rien qu’en juillet, les pertes de Kiev se sont élevées à plus de 20.000 hommes, sans compter les nombreux armements occidentaux détruits.Le 11 juillet, le ministre russe de la Défense a annoncé la destruction de plus de 3.000 unités d’équipement militaire ukrainien dont 1.244 blindés depuis début juin. À l’époque, le nombre de soldats éliminés atteignait plus de 26.000.

ukraine

russie

occident

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opération militaire, ukraine, russie, offensive, cia, occident, massacre, militaires, kiev