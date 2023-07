https://fr.sputniknews.africa/20230723/des-soldats-russes-filment-un-cimetiere-de-bradley-americains---video-1060713158.html

Des soldats russes filment un "cimetière" de Bradley américains - vidéo

Des soldats russes filment un "cimetière" de Bradley américains - vidéo

L'Ukraine a perdu plusieurs véhicules de combat d'infanterie et un char lors d'un affrontement. En témoigne une vidéo partagée sur la Toile, qui n'est... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T15:00+0200

2023-07-23T15:00+0200

2023-07-23T15:00+0200

donbass. opération russe

vidéo

russie

conflit ukrainien

ukraine

défense

char

véhicules blindés

bradley

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1c/1060219227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a91b908bb2adf0f4ba5da9a43cfd1633.jpg

Une unité blindée ukrainienne, comprenant au moins quatre véhicules de combat d'infanterie Bradley fournis par les États-Unis, a été détruite lors de combats, ce que montre une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Plusieurs chaînes Telegram ont partagé samedi un clip non daté de 12 secondes, qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante, montrant un char russe passer devant un "cimetière" de matériel militaire lourd ukrainien. La vidéo aurait été filmée dans la région de Zaporojié, à environ 50 km à l'est du fleuve Dniepr.La vidéo présente ce qui semble être un groupe de quatre Bradley fortement endommagés et abandonnés sur un terrain plat, à côté d'un autre véhicule, apparemment un char de conception soviétique ukrainien immobilisé, visible au loin. Les circonstances de la destruction de l'unité blindée sont inconnues.D'importantes pertes en blindés étrangersLors de sa rencontre ce 23 juillet avec Vladimir Poutine, son homologue biélorusse a déclaré qu'une quinzaine de chars Leopard et plus d'une vingtaine de véhicules de combat d'infanterie Bradley ont été anéantis au cours d'un seul combat.Selon les données rendues publiques la semaine dernière par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, les pertes de l'Ukraine depuis le début de la contre-offensive le 4 juin se sont montées à environ 3.000 pièces d'équipement militaire et des dizaines de milliers de militaires.Plusieurs médias occidentaux ont suggéré que l'Ukraine avait subi d'importantes pertes en blindés pendant la contre-offensive. Business Insider rapportait la semaine dernière qu'au moins 34 Bradley avaient été abandonnés, endommagés ou détruits.Selon le Pentagone, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine près de 200 Bradley destinés à renforcer la contre-offensive très médiatisée de Kiev contre la Russie, qui, d'après Moscou, n'a pas jusqu'à présent réussi.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vidéo, russie, conflit ukrainien, ukraine, défense, char, véhicules blindés, bradley