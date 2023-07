https://fr.sputniknews.africa/20230731/negociations-de-paix-sans-la-russie-lafrique-du-sud-ira-parler-de-lukraine-en-arabie-saoudite--1060959814.html

Négociations de paix sans la Russie: l’Afrique du Sud ira parler de l’Ukraine en Arabie saoudite

L’Afrique du Sud a été invitée aux pourparlers de paix sur l’Ukraine que devrait accueillir l’Arabie saoudite, selon le porte-parole de la présidence... 31.07.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud fait partie des pays invités aux pourparlers de paix sur l’Ukraine qu’accueillera l’Arabie saoudite, confirme le porte-parole du Président sud-africain Vincent Magwenya.Il a précisé que la rencontre fera suite à celle de Copenhague de fin juin.Des pourparlers faisant suite à ceux de CopenhagueLa capitale danoise avait alors réuni des hauts fonctionnaires du Brésil, d’Inde, de Turquie et d’Afrique du Sud en présence du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. L’Ukraine et plusieurs grands pays européens ont également participé.Le Wall Street Journal a annoncé samedi 29 juillet que les pourparlers en Arabie saoudite organisés dans le cadre des efforts occidentaux pour séduire les pays du Sud en l’absence de la Russie pourraient conduire à un soutien international pour des conditions de paix favorables à l'Ukraine.Pour la réunion de Djeddah prévue les 5 et 6 août, l'Arabie saoudite et l'Ukraine ont invité 30 pays, dont l'Indonésie, l'Égypte, le Mexique, le Chili et la Zambie. On ne sait pas encore combien seront présents, même si les pays qui ont participé aux pourparlers de Copenhague devraient de nouveau être présents.Le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la Pologne et l'UE font partie de ceux qui ont confirmé leur présence.Selon le Wall Street Journal, des diplomates occidentaux ont déclaré que l'Arabie saoudite avait été choisie pour accueillir le deuxième cycle de pourparlers en partie dans l'espoir de persuader la Chine d'y participer.Commentaires de MoscouLe porte-parole du Président russe a déclaré que la réunion serait suivie par le Kremlin.La prochaine rencontre a été également commentée par la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova."En ce qui concerne l’événement organisé par l’Arabie saoudite, il ne sera pas inutile s’il aide l’Occident à comprendre que le ‘plan Zelensky’ est une impasse", a-t-elle indiqué.Le plan de l’Ukraine rejeté à CopenhagueLors de la réunion de Copenhague, un grand écart de vues a divisé l'Ukraine et la plupart des pays en développement présents, selon les personnes impliquées. Les responsables ukrainiens ont poussé les participants à soutenir le plan de paix en 10 points du Président Zelensky, qui appelle à la restitution de tous les territoires qu’il considère occupés et exige que les troupes russes quittent l'Ukraine avant que les pourparlers de paix puissent commencer.Le groupe de pays en développement a clairement indiqué qu'il était ouvert à la discussion de principes communs, mais qu'il ne signerait pas le plan de l'Ukraine.

2023

