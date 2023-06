https://fr.sputniknews.africa/20230628/la-position-sud-africaine-sur-lukraine-a-t-elle-change-la-diplomatie-a-tout-dit-insiste-pretoria-1060217104.html

La position sud-africaine sur l’Ukraine a-t-elle changé? La diplomatie a tout dit, insiste Pretoria

La position sud-africaine sur l’Ukraine a-t-elle changé? La diplomatie a tout dit, insiste Pretoria

L'ambassade de l'Afrique du Sud à Moscou a commenté auprès de Sputnik les propos tenus par la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock... 28.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-28T17:08+0200

2023-06-28T17:08+0200

2023-06-28T18:17+0200

afrique du sud

naledi pandor

russie

onu

allemagne

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1c/1060214714_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_04cbf0cd72df55db169900efd9d4639b.jpg

La chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor a exprimé la position de Pretoria sur la crise ukrainienne lors d'une rencontre avec son homologue allemande Annalena Baerbock, a indiqué à Sputnik Afrique l'ambassade de l'Afrique du Sud à Moscou.Les commentaires de la mission diplomatique sud-africaine interviennent après que la haute diplomate allemande a affirmé que "la voix de l'Afrique du Sud [sur la situation en Ukraine] a changé".Rencontre entre Pandor et BaerbockLe 27 juin, Naledi Pandor a accueilli en Afrique du Sud Annalena Baerboc. Durant cette rencontre, la cheffe de la diplomatie sud-africaine a déclaré que Pretoria privilégiait la voie des négociations. Celui-ci, de concert avec six autres pays africains, assistent actuellement à la mission africaine de la paix en Ukraine. À la mi-juin des chefs d’État et des hauts dirigeants de ces pays se sont rendus à Kiev puis à Saint-Pétersbourg pour parler d’une désescalade.Elle a argumenté que l'Afrique du Sud aspirait toujours à "soutenir un processus de diplomatie qui conduise à une issue pacifique".Mme Pandor a en outre déclaré que la tentative de mutinerie en Russie ne ferait dérailler aucun des plans sud-africains visant à poursuivre leurs efforts pour trouver une paix durable au conflit en Ukraine.Au mois de mai, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa avait souligné que Pretoria avait subi "une pression extraordinaire" pour renoncer à sa position de neutralité et choisir son camp dans le conflit entre la Russie et l'Occident.

afrique du sud

russie

allemagne

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, naledi pandor, russie, onu, allemagne, occident