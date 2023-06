https://fr.sputniknews.africa/20230628/kremlin-les-instructeurs-russes-continueront-leur-travail-en-centrafrique-en-nombre-necessaire-1060206115.html

Kremlin: l'État n'avait rien à voir avec les affaires du groupe Wagner en Afrique

Kremlin: l'État n'avait rien à voir avec les affaires du groupe Wagner en Afrique

28.06.2023

Le travail du groupe paramilitaire Wagner en Afrique est une affaire privée, l'État russe n'avait rien à voir avec cela, a déclaré aux journalistes ce mercredi le porte-parole de la présidence russe."Cette compagnie y avait son business indépendant", a expliqué Dmitri Peskov, interrogé sur la disposition de la Russie à accorder à Wagner une assistance financière ou autre sur fond de sanctions imposées par les États-Unis.La RCA toujours prête à coopérerLes autorités centrafricaines, pour leur part, sont prêtes à coopérer avec toute organisation envoyée par Moscou, a déclaré Fidel Gouandjika, ministre conseiller à la Présidence.Selon Dmitri Peskov, la Russie poursuivra sa coopération avec Bangui et les instructeurs russes continueront leur travail en Centrafrique "en nombre nécessaire".La veille, commentant l'engagement des combattants de M.Prigojine en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que "le groupe Wagner a été entièrement financé par l'État". La Russie a ainsi versé en un an plus d'un milliard de dollars pour les salaires et les primes des combattants. En outre, selon le Président russe, près de 1.200.000.000 dollars ont été alloués aux paiements d'assurance.

