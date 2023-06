https://fr.sputniknews.africa/20230623/lafrique-du-sud-prete-a-accueillir-des-pourparlers-entre-les-parlementaires-russes-et-ukrainiens-1060101419.html

L’Afrique du Sud prête à accueillir des pourparlers entre les parlementaires russes et ukrainiens

L’Assemblée nationale sud-africaine se dit prête à tenir des négociations de paix entre ses homologues russes et ukrainiens, selon sa présidente. L’idée a... 23.06.2023, Sputnik Afrique

Dans l’optique d’une désescalade en Ukraine, l’Afrique du Sud propose d’organiser une rencontre entre les parlementaires russes et ukrainiens, ressort-il d’un rapport du Parlement du pays africain, écrit le média News24.D’après la présidente de l’Assemblée nationale sud-africaine, auteure du rapport, il faut envoyer une lettre aux parlementaires des deux pays détaillant les pistes pour atténuer les conséquences humanitaires du conflit. Cela concerne notamment les domaines de la sûreté nucléaire, de la sécurité alimentaire et de la protection des sites écologiquement vulnérables. L'échange de prisonniers de guerre doit également être abordé.En vue d’un règlement pacifique du conflit, il est aussi nécessaire de s'engager avec d'autres parties, a également préconisé la cheffe de la chambre basse du Parlement sud-africain, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.Les parlementaires émiratis ont soutenu l’initiative et sont également prêts à accueillir des délégations d’élus de Russie et d’Ukraine.De son côté, Moscou s’est dit disposé à discuter des idées concrètes mais n’a pas encore confirmé la réception de telles propositions de la partie africaine. C’est ce qu’a déclaré à un média russe Konstantin Kossatchev, vice-président du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe.Une idée qui date d'il y a trois moisCe rapport sud-africain n’a été présenté que le 22 juin, alors que ladite initiative avait en réalité été faite en mars dernier, lors d’une assemblée de l’Union interparlementaire (IPU), l'organisation mondiale des Parlements des États souverains.En plus de cela, le continent africain tente d’amorcer un règlement pacifique par les négociations au plus haut niveau. À la mi-juin, la mission de paix africaine composée des chefs d’État et des hauts dirigeants de sept pays, s’est rendue à Kiev puis à Saint-Pétersbourg pour parler d’une désescalade. Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa avait alors présenté une initiative comprenant 10 points.Précédemment, le groupe de travail de l’IPU sur la résolution pacifique du conflit en Ukraine, qui inclut entre autres les parlementaires émiratis et sud-africains, s’est rendu à Kiev et à Moscou en juillet 2022.

