La Maison-Blanche saluera le plan de paix africain mais… seulement s'il est validé par Zelensky!

La Maison-Blanche saluera le plan de paix africain mais… seulement s'il est validé par Zelensky!

Commentant la nouvelle initiative de paix africaine, le porte-parole de la Maison-Blanche a promis de la soutenir si elle était approuvée par Kiev. Lequel... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis seront prêts à saluer la mission de paix d'un groupe de pays africains conduit par l'Afrique du Sud si ses propositions sont approuvées par l'Ukraine et fondées sur l’approche de Volodymyr Zelensky, a déclaré la Maison-Blanche.Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré mardi 17 mai que les dirigeants russe et ukrainien avaient tous deux accepté de recevoir une mission de chef d’États africaines avec leur initiative de paix concernant le conflit ukrainien."Nous soutiendrons toute proposition de paix d'un tiers tant qu'elle peut être considérée comme crédible, exécutoire et durable. Et pour que ces trois choses soient le cas, cela doit être soutenu par le Président Zelensky et le peuple ukrainien", a indiqué mardi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby.Selon lui, "cela doit commencer par la Charte des Nations unies comme élément fondamental" et au moins faire référence à la "proposition en 10 points du Président Zelensky".Kiev n'accepte que son propre planDe son côté, Igor Jovkva, directeur adjoint du cabinet du dirigeant ukrainien, a insisté sur le point que le seul plan de paix appliqué pour résoudre la situation sera celui de son pays."Le conflit se déroule sur le territoire ukrainien. C'est pourquoi le seul plan est et sera le plan ukrainien", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision britannique Sky News.Selon lui, Kiev est prêt à entendre les propositions de certains pays, dont la Chine ou le Brésil, et à les prendre en compte. "Mais le seul plan réaliste que l'Ukraine adoptera et mettra en œuvre, avec nos partenaires du monde entier, est celui du Président Zelensky", a affirmé M.Zhovkva.Six pacificateursLa mission de paix en question, formée des Présidents de six États africains, se rendra en Russie et en Ukraine, a fait savoir le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa. "Nos discussions portent principalement sur les efforts pour trouver une solution pacifique au conflit dévastateur en Ukraine, son coût en vies humaines et son impact sur le continent africain", a-t-il indiqué. Les Présidents ukrainien et russe se sont dits d’accord pour la recevoir, selon lui.Outre Cyril Ramaphosa, la mission comprend les Présidents de la Zambie, du Sénégal, du Congo, de l’Ouganda et de l’Égypte.

