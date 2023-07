https://fr.sputniknews.africa/20230730/personne-ne-veut-respirer-de-lair-pur-dans-le-noir-un-responsable-africain-sur-lenergie-verte-1060933858.html

"Personne ne veut respirer de l'air pur dans le noir": un responsable africain sur l'énergie verte

En Afrique, il est insensé de parler d’un bond vers les énergies renouvelables en l’absence de financement adéquat et du fait de la pauvreté énergétique... 30.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-30

À la suite du Sommet Russie-Afrique, NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, a commenté pour Sputnik les aléas de l’introduction des énergies renouvelables sur le continent qui lui était imposée par l’Occident.Selon lui, il est insensé de parler d'une telle évolution en l’absence de financement adéquat.De l’air pur ou l’obscurité?Ayuk estime qu’une transition énergétique qui suppose des pannes comme celles que connaît l'Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé d'Afrique, n'est pas la meilleure voie de développement."De l'obscurité à l'obscurité? Personne ne veut respirer de l'air pur dans l'obscurité. Nous voulons avoir de l'air pur avec des lumières", a-t-il souligné.Selon NJ Ayuk, les pays occidentaux négligent les problèmes énergétiques de l'Afrique parce qu'ils pensent que "c'est normal" que les Africains souffrent.Selon lui, l'Europe devrait respecter les Africains et les percevoir comme des partenaires égaux, à l’instar de la Russie, et abandonner "la mentalité de maîtres de conférences aux Africains".L’Afrique dispose de suffisamment de ressources pour éliminer la pauvreté énergétique. Il faut les rendre utiles aux gens ordinaires, assure-t-il.Utiliser toutes les ressources disponiblesConcernant l'électricité et son accessibilité sur tout le continent, le responsable a souligné que pour améliorer la situation il fallait utiliser toutes les ressources disponibles."Nous devons utiliser du pétrole, nous devons utiliser du gaz, nous devons utiliser du charbon, nous devons utiliser des énergies renouvelables. Alors nous serons sûrs de pouvoir éradiquer la pauvreté énergétique d'ici 2030", a expliqué le responsable en soulignant que l'Afrique doit trouver un équilibre entre son carburant et l'introduction de l'énergie verte.

