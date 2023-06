https://fr.sputniknews.africa/20230611/ce-que-lon-sait-sur-la-prochaine-construction-du-plus-grand-parc-eolien-dafrique--1059846449.html

Ce que l’on sait sur la prochaine construction du plus grand parc éolien d'Afrique

Ce que l’on sait sur la prochaine construction du plus grand parc éolien d'Afrique

Un méga parc éolien de 10 GW sera construit en Égypte par un consortium formé par des sociétés égyptiennes et émiraties, selon Afrik 21. Ce sera le plus grand... 11.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-11T15:18+0200

2023-06-11T15:18+0200

2023-06-11T15:18+0200

afrique

énergie éolienne

construction

émissions

dioxyde de carbone

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/11/1052189467_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_0b8165e58d0748c5a25de68dc90a4521.jpg

Un consortium formé par l'énergéticien émirati Masdar, Hassan Allam Utilities, la filiale du groupe égyptien Hassan Allam Holding, et Infinity Power, une joint-venture entre l'Égyptien Infinity Energy et Masdar, a signé un contrat de construction d’une centrale éolienne d’une capacité de 10 gigawatts.À ce jour il s’agit du plus grand projet d’énergie renouvelable en Égypte, selon le site d’information Afrik 21.Le consortium est sur le point d'implanter son parc éolien dans le golfe de Suez.Le parc dont la construction demandera un investissement de pas moins de 10 milliards de dollars, sera capable de produire 47.790 GWh d'électricité par an.Réduction des émissions et impact environnementalLe site indique que le parc éolien devrait également réduire les émissions annuelles de l'Égypte d'environ 9% en déplaçant 23,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. Parallèlement, l'installation devrait permettre au pays des pharaons d'économiser au moins 5 milliards de dollars par an sur le coût du gaz naturel, que l'Égypte utilise pour produire près de 60% de son électricité. Il aidera également le pays à atteindre son objectif stratégique d'obtenir 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030.Les constructeurs doivent cependant tenir compte du fait que le golfe de Suez est une zone qui se situe sur la route migratoire de certains grands oiseaux qui quittent l'Europe pour passer l'hiver en Afrique, principalement dans la région des Grands Lacs. La mise en œuvre d'un projet aussi massif que Masdar doit donc prendre en considération l'impact environnemental.Afrik 21 rappelle également qu’outre le consortium dirigé par Masdar, d'autres producteurs d'énergie renouvelable développent des projets éoliens à grande échelle en Égypte. Ainsi du Saoudien Acwa Power et du Français Engie, avec ses partenaires Orascom Construction, Toyota Tsusho Corporation et Eurus Energy.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, énergie éolienne, construction, émissions, dioxyde de carbone, économie