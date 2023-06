https://fr.sputniknews.africa/20230608/changement-climatique-le-ghana-sengage-a-accelerer-son-developpement-des-energies-renouvelables-1059785386.html

Changement climatique: le Ghana s'engage à accélérer son développement des énergies renouvelables

Le ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, Samuel Abu Jinapor, a déclaré mercredi que le gouvernement du pays s'était engagé à accélérer ses... 08.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-08T08:47+0200

Lors du Sommet des mines et de l'énergie 2023, qui s'est concentré sur "l'exploitation du potentiel minier et énergétique pour un développement national durable", le ministre a indiqué que son pays approfondirait la diversification de son bouquet énergétique et réduirait sa dépendance aux combustibles fossiles.Le gouvernement ghanéen continuera à créer un environnement qui encourage la recherche et le développement, les techniques minières modernes et adopte les solutions d'énergie renouvelable, a-t-il ajouté.Selon lui, les autorités du pays s'engagent à accélérer les efforts dans le développement des énergies renouvelables et à exploiter le pouvoir de l'innovation afin de maximiser l'efficacité et de réduire les déchets.

