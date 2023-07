https://fr.sputniknews.africa/20230730/-le-poids-de-leducation-coloniale-pese-toujours-sur-lafrique-selon-une-militante-panafricaine-1060939412.html

"Le poids de l’éducation coloniale" pèse toujours sur l’Afrique, selon une militante panafricaine

"Le poids de l’éducation coloniale" pèse toujours sur l’Afrique, selon une militante panafricaine

Certains pays africains subissent encore les conséquences d’une éducation coloniale, qui intériorise le rabaissement du continent, a déclaré à Sputnik la... 30.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-30T20:45+0200

2023-07-30T20:45+0200

2023-07-30T20:45+0200

international

afrique

éducation

colonialisme

néo-colonialisme

nucléaire

centrale nucléaire

énergie nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0b/1045335886_0:3:3067:1728_1920x0_80_0_0_062882ade2288d5c0c618c72913b0310.jpg

Un passage qui laisse des traces. En colonisant l’Afrique, les puissances occidentales ont apporté avec elle une manière d’éduquer, qui véhicule des clichés et brime l’inventivité, a expliqué à Sputnik la militante africaine Nathalie Yamb.L’Afrique francophone est particulièrement touchée. L’éducation héritée de la République française présente souvent le continent de manière biaisée, comme une terre à exploiter, à la disposition de puissances plus développées.L’informatique au tableau et à la craieL’éducation française, aujourd’hui encore comparée aux modèles allemand ou anglo-saxon, reste par ailleurs très formelle en Afrique. Elle limite la créativité et l’inventivité, souligne la militante panafricaine. Conjuguée à un manque de moyens, cette approche donne des situations parfois ridicules, comme dans l’enseignement de l’informatique.Le pari russePour tenter de sortir de ce modèle colonial, le partenariat russe peut être une option, estime encore la militante panafricaine. En formant de nouvelles élites rompues au savoir scientifiques et techniques, Moscou pourrait ainsi aider le continent à exploiter ses ressources.Et la militante de prendre l’exemple du nucléaire, domaine dans lequel la Russie excelle. Au contraire des Occidentaux qui pillent l’uranium africain pour le transformer chez eux en énergie nucléaire, Moscou pourrait former des ingénieurs africains et construire des centrales sur le continent. Un partenariat gagnant-gagnant, la Russie en tirant des bénéfices et l’Afrique de l’énergie.Une logique qui semble d’ailleurs prendre forme, puisque le récent Sommet Russie-Afrique a accouché de plusieurs partenariats dans le secteur nucléaire. L’Ouganda a notamment signé un accord avec la Russie pour la construction d’une future centrale. Le Burkina Faso a émis une demande similaire.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, éducation, colonialisme, néo-colonialisme, nucléaire, centrale nucléaire, énergie nucléaire