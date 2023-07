https://fr.sputniknews.africa/20230727/des-traces-dexplosifs-trouvees-sur-un-navire-cerealier-reliant-la-turquie-a-la-russie-selon-le-fsb-1060832073.html

Des traces d'explosifs trouvées sur un navire céréalier reliant la Turquie à la Russie, selon le FSB

Des traces d'explosifs trouvées sur un navire céréalier reliant la Turquie à la Russie, selon le FSB

Les services de sécurité russes (FSB) ont fait savoir ce 27 juillet avoir retrouvé des traces d'explosifs dans un cargo venant de Turquie et se dirigeant vers... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T16:38+0200

2023-07-27T16:38+0200

2023-07-27T16:38+0200

international

russie

turquie

ukraine

fsb

mer noire

navires

céréales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103405/71/1034057114_0:130:2444:1505_1920x0_80_0_0_5f35920742820d0d9b12dacf8c8b68de.jpg

Un navire civil étranger, qui aurait pu être utilisé pour livrer des explosifs à l'Ukraine a été identifié par le Service fédéral de sécurité (FSB) en mer Noire, selon un communiqué publié ce jeudi 27 juillet.Selon l’instance, il s'agit d’un cargo qui se rendait depuis la Turquie vers le port de la ville russe de Rostov-sur-le-Don pour transporter des céréales.Le FSB a précisé que l'accès aux eaux territoriales russes avait alors été refusé au bâtiment.La découverte a été faite dans le cadre de la prévention antiterroriste et de la garantie de la sécurité de navigation.Le bâtiment avait fait escale à deux reprises dans le port maritime ukrainien de Reni, dans la région d'Odessa, en juin et juillet.Un autre cargo avec des traces d’explosifsC’est le deuxième incident de ce genre cette semaine. Le 24 juillet, le FSB avait déjà annoncé avoir retrouvé deux jours auparavant des traces d'explosifs sur un autre cargo parti de Turquie et devant rallier, également via le détroit de Kertch, Rostov-sur-le-Don.Pour rappel, après l’expiration des accords céréaliers d’Istanbul, l’Ukraine a décidé de revoir sa politique concernant les bateaux voguant en mer Noire. Tout navire faisant route vers un port russe sera désormais considéré comme transportant du fret militaire, a annoncé le ministère ukrainien de la Défense.Plus tôt, la Russie avait pris une décision similaire concernant les bateaux voguant vers les ports ukrainiens. Moscou avait mis en garde contre la navigation dans le nord-ouest et le sud-est des eaux internationales de la mer Noire.

russie

turquie

ukraine

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, turquie, ukraine, fsb, mer noire, navires, céréales