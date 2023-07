Kiev considérera les navires voguant vers la Russie en mer Noire comme porteurs de fret militaire

https://fr.sputniknews.africa/20230720/kiev-considerera-les-navires-voguant-vers-la-russie-comme-porteurs-de-fret-militaire-1060666094.html

La réponse du berger à la bergère. Après l’expiration des accords céréaliers d’Istanbul, l’Ukraine a décidé de revoir sa politique concernant les bateaux voguant en mer Noire. Tout navire faisant route vers un port russe sera désormais considéré comme transportant du fret militaire, a ainsi annoncé le ministère ukrainien de la Défense.Plus tôt, la Russie avait pris une décision similaire concernant les bateaux voguant vers les ports ukrainiens. Moscou avait par ailleurs mis en garde contre la navigation dans le nord-ouest et le sud-est des eaux internationales de la mer Noire.Pas de prolongation des accordsCe 17 juillet, Moscou avait annoncé le non-renouvellement de l’initiative de la mer Noire, arrivée à son terme. L’accord, censé garantir la circulation des céréales et engrais russes comme ukrainiens, avait déjà été prolongé en novembre, puis en mars et enfin en mai.Mais la Russie a souvent critiqué le non-respect du volet concernant ses produits. Le 19 juillet, Vladimir Poutine avait encore fustigé les "promesses" et "paroles en l'air" autour de l’initiative, dénonçant "l'arrogance" et "la désinvolture" occidentales. Le Président russe avait rappelé les conditions nécessaires à une possible reprise des discussions, citant notamment la reconnexion de certaines banques agricoles russes au système SWIFT, ou la relance du pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa, saboté.La Russie a par ailleurs maintenu son offre d’approvisionner gratuitement les pays africains les plus pauvres. Des discussions sur ces livraisons de céréales devraient avoir lieu lors du prochain forum Russie-Afrique, a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.Moscou avait déjà déploré à plusieurs reprises qu’une part infime des céréales transitant par les corridors sécurisés de la Mer noire aille aux pays dans le besoin. La Russie avait proposé de fournir gratuitement ces denrées aux plus nécessiteux d’entre eux.

