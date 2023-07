https://fr.sputniknews.africa/20230719/moscou-les-navires-allant-en-ukraine-desormais-consideres-comme-transportant-du-fret-militaire-1060638904.html

Moscou: les navires allant en Ukraine désormais considérés comme transportant du fret militaire

À partir du 20 juillet, tous les navires que traversent la mer Noire pour se rendre en Ukraine seront considérés comme transportant du fret militaire, a annoncé ce mercredi 19 juillet le ministère russe de la Défense.En outre, le ministère proclame plusieurs zones maritimes situées dans le nord-ouest et le sud-est des eaux internationales de la mer Noire temporairement dangereuses pour la navigation.Initiative de la mer NoireL'Initiative de la mer Noire de 2022, comprenant entre autres l'accord sur les céréales a expiré le 17 juillet, après que Moscou a fait part à Ankara, Kiev et l'Onu de son refus de le prolonger. Cet accord signé en été 2022 avait été reconduit à plusieurs reprises, malgré le non respect des clauses relatives aux exigences russes.Moscou avait à maintes reprises attiré l'attention sur le fait que la plupart des céréales ukrainiennes exportées dans le cadre de l'accord sont allées dans les pays développés de l'Ouest alors que l'accord était initialement conçu pour aider les pays dans le besoin. La Russie se dit prête à fournir gratuitement des céréales aux pays africains dans le besoin même après l'expiration de l'Initiative de la mer Noire.

