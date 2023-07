https://fr.sputniknews.africa/20230717/laccord-cerealier-nest-de-facto-plus-en-vigueur-dit-moscou-1060533963.html

L’accord céréalier est suspendu, annonce Moscou, évoquant les conditions de son renouvellement

L’accord céréalier est suspendu, annonce Moscou, évoquant les conditions de son renouvellement

La Russie reviendra immédiatement à la mise en œuvre de l'Initiative céréalière de la mer Noire dès que la partie russe de l'accord sera réalisée, a déclaré le... 17.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-17T11:03+0200

2023-07-17T11:03+0200

2023-07-17T11:04+0200

vladimir poutine

accord céréalier d’istanbul (2022)

russie

international

céréales

turquie

onu

mer noire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1060533963.jpg?1689584696

L'accord céréalier, conclu à Istanbul en juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine la Turquie et les Nations unies, expire dans la nuit du 17 au 18 juillet, à minuit. Il concerne les livraisons de produits alimentaires et d'engrais via des ports ukrainiens sur les marchés internationaux pour entraver la famine dans les pays pauvres. Il a déjà permis d'exporter près de 33.000 tonnes de céréales d'Ukraine via des ports de la mer Noire. Quatre parties sont signataires: la Russie, l’Ukraine, l’Onu et la Turquie. Cette dernière assure la gestion du trafic maritime via le Centre conjoint de coordination basé à Istanbul. En dépit de sa mission visant à limiter la crise alimentaire, c’est notamment l’Occident qui emporte l’écrasante majorité de ces produits, au détriment des pays pauvres dont ceux d’Afrique, notait le Président Poutine. Conclu initialement pour 120 jours, l’accord a été reconduit en novembre 2022 puis en mars et mai 2023. Il expire le 17 juillet. La deuxième partie de l’accord, le mémorandum Russie-Onu, a été conclue pour trois ans. Elle prévoit l’aide de la part de l’Onu pour faire sortir du blé et des engrais russes, bloqués par les sanctions occidentales, sur les marchés internationaux. Parmi les conditions obligatoires pour le maintien de la première partie de l’accord céréalier, il fallait reconnecter la banque agricole russe Rosselkhozbank au réseau Swift, relancer lese exportations de machines agricoles et le transit d’ammoniac par le pipeline Togliatti-Odessa. Cependant, rien n’a été acté en l’espace d’une année. De plus, l'Ukraine a fait sauter le pipeline mentionné en juin 2023. Les sanctions paralysent toujours les livraisons russes. Le Kremlin a dit le 21 juin n'avoir aucune raison de prolonger encore cet accord, car seules les dispositions concernant les exportations ukrainiennes ont été réalisées.En outre, les couloirs par lesquels passent les navires en mer Noire sont constamment utilisés par Kiev pour lancer des drones navals, comme l’a déclaré le Président russe. Il n’y a donc pour la Russie aucune raison de le prolonger. Vladimir Poutine a cependant promis de livrer gratuitement des céréales aux pays les plus démunis même en cas de résiliation de cet accord.

russie

turquie

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, accord céréalier d’istanbul (2022), russie, international, céréales, turquie, onu, mer noire