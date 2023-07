https://fr.sputniknews.africa/20230726/poutine-rencontre-ce-26-juillet-le-president-egyptien-et-le-premier-ministre-ethiopien--1060774950.html

Poutine rencontre ce 26 juillet le Président égyptien et le Premier ministre éthiopien

Avant le sommet Russie-Afrique, qui se tiendra les 27 et 28 juillet, Vladimir Poutine entame une série de réunions internationales avec les participants. Il... 26.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe s’entretiendra ce mercredi 26 juillet avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et la directrice de la Nouvelle Banque de développement des BRICS Dilma Roussef à Saint-Pétersbourg, à la veille du sommet Russie-Afrique.Rencontres bilatéralesLes entretiens de Vladimir Poutine avec Abiy Ahmed, en Russie pour une visite officielle, se tiendront dans le cadre des délégations, et seront suivis d'un petit-déjeuner commun entre les deux.La précédente rencontre entre les deux hommes politiques a eu lieu en 2019, lors du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi.Les entretiens du Président russe avec son homologue égyptien sont prévus pour ce soir. Ils commenceront la réunion en présence de journalistes, après quoi la communication se poursuivra sous la forme d'un dîner.La dernière fois s’étaient rencontrés était également lors du premier sommet Russie-Afrique en 2019.En outre, une entrevue de M.Poutine avec la présidente de la Nouvelle Banque de développement des BRICS est aussi programmée. La rencontre entre les deux sera la première après que Dilma Rousseff a été désignée à ce poste le 24 mars 2023. Le dirigeant russe l'a rencontrée pour la dernière fois en 2015, lors du sommet des BRICS à Oufa, quand elle était Présidente du Brésil.Sommet Russie-AfriqueLa deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Tous les pays du continent y ont été invités, a fait savoir la Russie.L’événement réunira 49 délégations qui représentent de nombreux pays du continent, mais aussi des associations régionales et sous-régionales comme l'Union africaine (UA) et un certain nombre d'autres, a précisé le chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov.Les principaux thèmes abordés seront le nucléaire civil, les technologies spatiales, les nouvelles routes logistiques et la souveraineté alimentaire.Pendant l’événement, Vladimir Poutine s'entretiendra avec chacun des 17 chefs d'État présents, selon l'assistant du Président, Iouri Ouchakov. Ces entrevues auront lieu du 26 au 29 juillet.Parmi ses futurs interlocuteurs figurent les dirigeants égyptien, mozambicain, burundais, zimbabwéen, ougandais, érythréen, centrafricain, libyen, camerounais, sénégalais, sud-africain, burkinabè, bissau-guinéen, malien et congolais.De plus, M.Poutine rencontrera le dirigeant de l'Union africaine (UA), le Président de l'Union des Comores et le président de la Commission de l'Union africaine.

