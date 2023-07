https://fr.sputniknews.africa/20230726/moscou-denonce-le-silence-international-concernant-la-politique-anti-orthodoxe-de-kiev-1060792677.html

Les États-Unis laissent Kiev s’en prendre à l'Église orthodoxe ukrainienne et tolèrent fondamentalement les actes arbitraires de "ses protégés", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.Le texte traite des actions des autorités ukrainiennes envers l'Église orthodoxe ukrainienne, branche historiquement affiliée au Patriarcat de Moscou.L’absence de "réponse adéquate"L’Onu reste sourde aux actes arbitraires de Kiev, selon le rapport: les problèmes de l'Église orthodoxe ukrainienne "ne figurent toujours pas parmi les priorités de l'Onu et des autres organisations spécialisées". En réponse aux appels de la mission diplomatique, les organisations internationales multiplient les "échappatoires".Conflit religieuxLes pressions exercées sur l'Église orthodoxe ukrainienne canonique ont commencé dans les années 1990. En 2018, cette pression s'est transformée en une campagne d'État. Les autorités ukrainiennes ont créé l'Église orthodoxe d'Ukraine, rivale de la canonique, à partir d'organisations schismatiques avec l'aide du patriarche Bartholomée de Constantinople.Au cours de l'année écoulée, les autorités ukrainiennes ont organisé la plus grande vague de persécutions contre l’Église orthodoxe ukrainienne canonique de l'histoire moderne du pays. Le Service de sécurité ukrainien a récemment ouvert plusieurs poursuites pénales contre le clergé de cette branche, en menant des perquisitions chez des évêques et des prêtres, dans des églises et des monastères.Fin mars, le gouvernement ukrainien a expulsé le clergé de l'Église orthodoxe ukrainienne de la Laure des Grottes de Kiev, important monastère orthodoxe situé dans la capitale ukrainienne. En cause, la résiliation du bail, qualifiée d’illégale par cette église. Le supérieur du monastère a été assigné à résidence, et à la mi-juillet a été placé en détention.Ces gestes témoignent de la volonté de Kiev et de l’Occident d’"interdire, mais aussi d’éliminer l’orthodoxie canonique, littéralement et physiquement, sur le territoire ukrainien", avait réagi en avril Sergueï Narychkine, directeur du Service russe des renseignements extérieurs.

