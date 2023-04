L’Occident et Kiev ont poussé l’Ukraine dans une guerre de religion, selon le renseignement russe

https://fr.sputniknews.africa/20230404/loccident-et-kiev-ont-pousse-lukraine-dans-une-guerre-de-religion-selon-le-renseignement-russe-1058403954.html

Au plus fort de la persécution des moines de la laure des Grottes de Kiev par les autorités ukrainiennes, le chef des renseignements russes dénonce "les traits... 04.04.2023, Sputnik Afrique

La situation en Ukraine a pris les traits d’une guerre de religion dans laquelle l’Occident et Kiev n’ont pas de lignes rouges, a déclaré ce 4 avril le directeur du Service russe des renseignements extérieurs.Cette réaction intervient en plein conflit autour de la laure des Grottes de Kiev, l’un des principaux lieux de culte de l’Église orthodoxe. Les autorités ukrainiennes s’évertuent à chasser les moines du monastère, qui refusent de rejoindre l’Église orthodoxe d’Ukraine créée en 2018 et que le patriarcat de Moscou considère comme schismatique.Cette orthodoxie canonique russe est "la pierre angulaire, une force spirituelle, qui continue de maintenir l’unité des peuples orthodoxes pendant la lutte pour un nouvel ordre mondial", poursuit-il. Et d’ajouter que l’Occident s’en rend bien compte.Pressions occidentales sur les amis de MoscouLe responsable russe a aussi pointé les efforts menés par l’Occident pour isoler la Russie. Cependant, les États-Unis ne pourront pas utiliser les pays d'Afrique et d'Amérique latine pour bloquer la Russie:Il a d’ailleurs mis en valeur le partenariat fort et soudé aussi bien entre les services de renseignement russes et biélorusses qu’entre les deux pays en général:Ils attisent le feu à d’autres frontières russesÀ part l’Ukraine, l’Occident tente aussi de s’immiscer en Géorgie, pays voisin de la Russie, du côté du Caucase. En détail, il essaye de convaincre Tbilissi d'ouvrir un "second front" contre la Russie en raison des événements en Ukraine.Selon M.Narychkine, l'Occident persuade ce pays que le moment est opportun pour reprendre le contrôle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, dont les indépendances ont été reconnues par plusieurs pays, dont la Russie, mais pas par la Géorgie.Les yeux rivés de la Pologne sur une partie de l’UkraineEnfin, le directeur des renseignements russes a souligné les ambitions polonaises de longue date pour récupérer des terres dans l'ouest de l'Ukraine. Selon lui, les autorités polonaises n’attendent que le bon moment pour prendre le contrôle de territoires en Ukraine.Une réunion conjointe des conseils du Service russe des renseignements extérieurs et du KGB de Biélorussie se tiendra à Minsk ce 4 avril.

