Des moines bloqués dans la Laure des Grottes de Kiev par des inconnus

Des moines bloqués dans la Laure des Grottes de Kiev par des inconnus

Le conflit autour de la Laure des Grottes se poursuit à Kiev. Plusieurs moines se sont vu enfermés ce lundi 3 avril dans le bâtiment 34 du monastère où ils résident, un moine a fait un malaise cardiaque, a annoncé le média en ligne ukrainien Union des journalistes orthodoxes.Il n’est pas exclu que des personnes responsables de ce blocage soient des employés du musée "Laure des Grottes de Kiev".Le métropolite Clément de Nejine et de Prylouky a qualifié les moines bloqués d’"otages". Selon lui, la situation autour de la Laure des Grottes relève d’"un terrorisme d’État".Monastère, pomme de discorde entre deux ÉglisesSelon l’ultimatum posé par le ministère ukrainien de la Culture, les moines de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique (branche du patriarcat de Moscou) devaient quitter la Laure le 29 mars. Le supérieur du monastère, le métropolite Pavel, a été assigné à résidence.Les moines sont invités à rejoindre l’Église orthodoxe d’Ukraine créée en 2018 et que le patriarcat de Moscou considère comme schismatique. Soutenus par plusieurs fidèles, les moines refusent de le faire et entendent résister aux tentatives des autorités de les expulser.Un bon nombre de militants se trouvent devant l’entrée du monastère. Ils scandent des slogans nationalistes et fouillent des véhicules qui sortent du monastère.

