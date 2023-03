https://fr.sputniknews.africa/20230329/pourquoi-lukraine-force-les-moines-de-la-laure-des-grottes-de-kiev-a-la-quitter-1058346708.html

Pourquoi l'Ukraine force les moines de la Laure des Grottes de Kiev à la quitter?

Ce 29 mars, les moines de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique doivent quitter la Laure des Grottes de Kiev après l'ultimatum posé par le ministère... 29.03.2023

Les moines de la Laure des Grottes de Kiev, important monastère orthodoxe, risquent de se faire chasser de chez eux ce 29 mars. En cause: l’expiration de l’ultimatum posé par le gouvernement ukrainien.Ces moines sont membres de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique (UOC, branche du patriarcat de Moscou). Kiev exige qu'ils rejoignent l’Église orthodoxe d’Ukraine schismatique, créée en 2018, ou qu’ils vident les lieux.Début mars, la direction du site a informé les moines de l’annulation unilatérale du contrat de location du monastère. De son côté, le ministère de la Culture d’Ukraine a confirmé le 27 mars cette décision.Dans la matinée de ce 29 mars, des milliers de fidèles se sont déjà rassemblés à la Laure des Grottes de Kiev pour prier.Des discriminations pointées par l’Onu et MoscouSur fond de cette situation, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a publié un rapport sur la liberté de religion en Ukraine, dans lequel il attire l'attention sur la discrimination à l'encontre de l'Église orthodoxe ukrainienne (UOC) dans diverses villes ukrainiennes, a rapporté le 24 mars le Patriarcat de Moscou.Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a envoyé en mars une lettre au secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, pour dénoncer des persécutions contre l'Église orthodoxe ukrainienne canonique dans le pays. Le ministre a appelé à ne pas admettre l’expulsion des moines de la Laure des Grottes de Kiev et à arrêter les répressions.L’expulsion des moinesLa Laure des Grottes de Kiev est un monastère fondé au XIe siècle, l'un des principaux centres de l'orthodoxie russe et d’enseignement. Les restes de saints vénérés et de personnages historiques célèbres sont enterrés sur son territoire. Le lieu a été fermé pendant l'ère soviétique, mais a été rendu à l'Église orthodoxe russe dans la même période.En 1988, le fonctionnement du monastère et du séminaire a repris, et les autorités ont remis à l'Église les structures de surface et les grottes éloignées, et en 1990, les grottes proches.En outre, la même année, l'Unesco a inscrit la Laure des Grottes de Kiev sur la liste des sites du patrimoine mondial.Le monastère et la résidence du métropolite sont situés dans la Laure inférieure. Conformément à une décision prise en 2013, elle a été utilisée sans interruption par l’Église orthodoxe ukrainienne canonique jusqu'à présent. Quant à la Laure supérieure, où se trouvent la cathédrale de la Dormition et l'église-réfectoire, elle est placée sous la juridiction de la réserve historique et culturelle nationale de la Laure des Grottes de Kiev.Jusqu'au 31 décembre 2022, ces dernières étaient louées par l’Église orthodoxe ukrainienne canonique, qui y organisait des offices.À la même date, le bail a expiré et la direction du musée a refusé de le prolonger. Le 7 janvier, le chef de l'Église orthodoxe schismatique d'Ukraine a dirigé un office dans la cathédrale de la Dormition.Les pressions exercées sur l'Église orthodoxe ukrainienne canonique ont commencé dans les années 1990 par des nationalistes et des dissidents. En 2018, cette pression s'est transformée en une campagne d'État. Les autorités ukrainiennes ont créé l'Église orthodoxe d'Ukraine, rivale de la canonique, à partir d'organisations schismatiques avec l'aide du patriarche Bartholomée de Constantinople.Au cours de l'année écoulée, les autorités ukrainiennes ont organisé la plus grande vague de persécutions contre l’Église orthodoxe ukrainienne canonique de l'histoire moderne du pays. Invoquant ses liens avec la Russie, les autorités locales de diverses régions d'Ukraine ont pris la décision d'interdire ses activités, et un projet de loi a été soumis au parlement pour l'interdire de facto dans le pays.La résiliation du contratL’annonce de cette prochaine résiliation du contrat de location a qualifiée d'illégale par les dirigeants de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique et du lieu du culte. Ils ont refusé de quitter le monastère.Entretemps, des membres du synode et le métropolite se sont rendus le 20 mars au bureau du Président ukrainien pour présenter leur position, mais le dernier a refusé de les recevoir.Un peu plus tard, le 23 mars, les religieux ont publié un appel aux plus hauts hiérarques, clercs et paroissiens de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique pour défendre leur droit de résider dans la Laure des Grottes de Kiev.En réponse, le vicaire du monastère, le métropolite Pavel, a déclaré dans un message vidéo que les moines ne quitteraient pas le site malgré les exigences des autorités, car l'offre de s'y installer leur a été faite par le Conseil suprême et le gouvernement, et non par le ministère de la Culture.En outre, il a réitéré l’absence d'intention chez les moines de rejoindre l’Église orthodoxe schismatique et a déclaré qu’ils resteraient fidèles à la canonique.La dernière prière du dimancheLe métropolite a exhorté les Ukrainiens orthodoxes à protéger leur sanctuaire. À la suite de son appel, des milliers de croyants sont venus assister à la liturgie dominicale au monastère le 26 mars. Les forces de l’ordre, qui ont bouclé le lieu de culte, ont autorisé les gens à assister à la prière ce jour-là, mais avec leur passeport.De nombreuses personnalités religieuses de différents pays se sont exprimées pour défendre l'Église canonique d'Ukraine et la communauté monastique de la Laure.

