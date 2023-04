https://fr.sputniknews.africa/20230404/loccident-fait-tout-son-possible-pour-faire-echouer-le-sommet-russie-afrique-selon-moscou-1058398428.html

L’Occident fait tout son possible pour faire échouer le sommet Russie-Afrique, selon Moscou

L'Occident fait tout son possible pour faire échouer le sommet Russie-Afrique, selon Moscou

Cherchant à isoler la Russie, l'Occident déploie tous ses efforts pour empêcher les pays africains de prendre part au sommet Russie-Afrique en juillet...

À l’approche du sommet Russie-Afrique, les États-Unis et leurs alliés s’efforcent de dissuader les pays africains d’y participer, a estimé le ministre russe des Affaires étrangères.Cependant, il y a de moins en moins de pays sur le continent noir qui souhaitent "sacrifier leurs intérêts fondamentaux pour Washington et ses lèche-bottes, tirer les marrons du feu pour les anciennes métropoles coloniales", a-t-il souligné.Ce que Moscou pourrait offrir à l’AfriqueLes pays africains peuvent bénéficier du soutien russe dans leurs sécurités nationales et dans l’humanitaire, poursuit M.Lavrov.Les modalités de cette collaboration devraient être largement discutées au cours du sommet, dont le transfert des technologies, le développement de l’industrie et des infrastructures critiques sur le continent:Toutes ces initiatives devraient renforcer le partenariat stratégique entre les parties et apporter des solutions efficaces aux problèmes régionaux et internationaux.

