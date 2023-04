https://fr.sputniknews.africa/20230405/martyr-de-la-foi-orthodoxe-moscou-reclame-la-liberation-du-superieur-de-la-laure-de-kiev-1058417308.html

"Martyr de la foi orthodoxe": Moscou réclame la libération du supérieur de la Laure de Kiev

2023-04-05T22:00+0200

La Russie exige la libération immédiate du métropolite Pavel, supérieur de la Laure des Grottes de Kiev, qui n’a pas accès aux soins médicaux en raison de son assignation à résidence, a déclaré ce mercredi 5 avril Guénnady Askaldovitch, ambassadeur itinérant russe.Selon M.Askaldovitch, le régime de Kiev s'obstine à vouloir infliger une défaite décisive à la foi orthodoxe en Ukraine.Il a rappelé que le Président Zelensky avait refusé d’accueillir le métropolite Pavel et les membres du Saint-Synode de l’Église canonique qui voulaient exposer leurs arguments.Menace de représailles physiques et moralesMoscou est scandalisé par l'acte arbitraire brutal contre l'Église canonique et préoccupé par le sort des moines et des prêtres de la Laure des Grottes, qui sont menacés de représailles physiques et morales.La Laure des Grottes de Kiev dans la tourmenteLe ministère ukrainien de la Culture a résilié fin mars le bail de durée illimitée et a impérativement réclamé que les moines de l’Église orthodoxe d’Ukraine canonique quittent le territoire de la Laure des Grottes avant le 29 mars. Les frères religieux refusent de passer sous l’autorité de l’Église orthodoxe d’Ukraine, créée par Kiev en 2018 et que le Patriarcat de Moscou considère comme schismatique. Le métropolite Pavel a récemment déclaré qu’il était impossible de résilier le bail sans décision judiciaire.La confrontation autour de la Laure des Grottes a pris de l’ampleur en raison des tentatives des autorités d'expulser les moines. Des centaines de fidèles se rassemblent tous les jours sur le territoire du monastère pour protéger les moines contre les provocateurs qui sont aussi présents en grand nombre.Le 1er avril, un tribunal a assigné le métropolite Pavel à résidence pour deux mois, lui interdisant de communiquer avec les croyants. Le supérieur de la Laure est accusé de "collusion avec la Russie" et d’attisement de la haine interreligieuse.

