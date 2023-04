https://fr.sputniknews.africa/20230401/le-metropolite-a-la-tete-de-la-laure-des-grottes-de-kiev-assigne-a-residence-1058377318.html

Le métropolite à la tête de la laure des Grottes de Kiev assigné à résidence

Le conflit autour de la laure des Grottes, le principal monastère orthodoxe de Kiev, bat son plein. Refusant de quitter les lieux, son supérieur vient d'être... 01.04.2023, Sputnik Afrique

Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a confirmé ce samedi sur Telegram avoir notifié au métropolite Pavel, supérieur du monastère orthodoxe des Grottes de Kiev, son inculpation.Le SBU considère que le métropolite est impliqué dans une "incitation à la haine religieuse" ainsi qu'une "justification et une négation de l'agression armée russe contre l'Ukraine". Ces inculpations auraient été confirmées par une expertise linguistique.Des perquisitions ont été réalisées au domicile de l'ecclésiastique. Ce samedi, il a été assigné à résidence, a annoncé le métropolite Pavel sur Telegram. Il dit qu'il est soupçonné de coopérer avec la Russie.L'Église orthodoxe russe espère de son côté que le supérieur de ce monastère unique pour les orthodoxes pourrait s'adresser à des organisations des droits de l'homme internationales à cause de son assignation à résidence. Mais il y a peu d'espoir qu'elles puissent l'aider, a déclaré à Sputnik une source ecclésiastique à Moscou."L'assignation à résidence du métropolite Pavel pour des accusations inventées de toute pièce est une poursuite, hélas, logique de l'arbitraire commis aujourd’hui par les autorités ukrainiennes", a pour sa part écrit sur Telegram Vladimir Legoïda, chef du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou.Un conflit de longue dateLa laure des Grottes de Kiev, que dirige le métropolite Pavel, est l'un des plus célèbres monastères d'Ukraine.Depuis plus de 300 ans, l'Église orthodoxe ukrainienne dépendait du patriarcat de Moscou, auquel une partie des fidèles ukrainiens veulent rester attachés. En 2018, les autorités ukrainiennes ont décidé de créer une Église orthodoxe ukrainienne indépendante, rivale de la canonique, sous l'autorité et avec l'aide du patriarcat de Constantinople.Les moines ont été sommés par les autorités de quitter la laure avant le 29 mars. À l’origine de cette sommation, la résiliation du contrat de location. Kiev a promis de proposer aux moines de passer sous les auspices de cette nouvelle Église, non reconnue et considérée comme schismatique par Moscou.Les partisans de Pavel ont refusé de quitter les lieux en attendant la décision d'un tribunal saisi par les moines. Ils contestent la décision des autorités de les expulser.

