26.07.2023

Dès le début de l’accord céréalier, l’Occident n’a pas été disposé à aider les pays africains, a indiqué à Sputnik Sophia Tesfamariam, représentante permanente de l’Érythrée auprès du Conseil de sécurité de l’Onu.Les pays occidentaux "font des mises en scène, en utilisant le nom de l'Afrique: l’Afrique ceci, l’Afrique cela, l’Afrique monte, l’initiative africaine", a-t-elle pesté.La diplomate a dit ne pas être surprise par le fait que les pays africains n'ont presque rien reçu dans le cadre de l’accord céréalier.Fin de l’accord céréalierMoscou a refusé le 18 juillet de prolonger l’accord céréalier, initialement conclu en juillet 2022 à Istanbul. L’arrangement se composait de deux volets, le premier permettant la reprise des exportations céréalières ukrainiennes via la mer Noire, le second devrait faciliter le commerce russe des engrais et produits agricoles, perturbé par les sanctions occidentales.La Russie a à plusieurs reprises indiqué que le volet russe de l’accord n'était pas respecté, malgré les efforts de l'Onu. Selon Moscou, la majeure partie du grain ukrainien a été exporté vers les pays occidentaux, tandis que l'objectif principal de l'accord, l'approvisionnement en céréales des pays nécessiteux, y compris les pays africains, n'a jamais été réalisé.

