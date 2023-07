https://fr.sputniknews.africa/20230723/lespoir-de-loccident-dans-le-courage-et-lingeniosite-des-ukrainiens-ne-sest-pas-materialise-1060709894.html

L’espoir de l’Occident dans le courage et l’ingéniosité des Ukrainiens ne s’est pas matérialisé

L’espoir de l’Occident dans le courage et l’ingéniosité des Ukrainiens ne s’est pas matérialisé

Au début de l’offensive de Kiev, l’Occident espérait que le courage et l’ingéniosité des Ukrainiens compenseraient l’insuffisance de formation et la pénurie... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T11:56+0200

2023-07-23T11:56+0200

2023-07-23T11:56+0200

donbass. opération russe

contre-offensive

pénuries

courage

forces armées ukrainiennes

occident

espoir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/17/1059427590_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_695e98d2c9af047c9e08f87f6aacb75d.jpg

L’Occident s’est trompé au début de la contre-offensive ukrainienne en croyant que la formation et l’approvisionnement insuffisants des troupes pourraient être compensés par le moral et la débrouillardise des militaires, constate le Wall Street Journal."Des champs de mines profonds et meurtriers, de vastes fortifications et la puissance aérienne russe se sont combinés pour bloquer en grande partie les avancées des troupes ukrainiennes. La campagne n’a conduit qu’à des décès irraisonnables de soldats ukrainiens."Espoirs évanouisLa probabilité d'une percée à grande échelle des forces ukrainiennes s'estompe, cela soulève la perspective troublante pour Washington et ses alliés d’une éternisation du conflit qui nécessitera de nouvelles injections financières, ce qui n’enthousiasmera pas les États-Unis et l’UE.Le 4 juin, l’Ukraine a lancé sa contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d’Artiomovsk et, surtout, de Zaporojié.Vladimir Poutine a constaté vendredi 21 juillet que Kiev n’a atteint ses buts sur aucun de ces axes.

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

contre-offensive, pénuries, courage, forces armées ukrainiennes, occident, espoir