Voici comment un seul char russe repousse une attaque de Kiev - vidéo

L'efficacité des chars russes et le courage de leurs équipages n'est plus à démontrer. Cette thèse vient d'être corroborée par Forbes, qui a raconté comment un... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Fin juin, un seul char russe a été en mesure d'arrêter une attaque lancée des unités d’infanterie de marine ukrainiennes sur l’axe de Donetsk dans le cadre de la contre-offensive de Kiev, a annoncé le magazine Forbes.Les faits ont eu lieu à l'ouest de Makarovka, près de la vallée de la rivière Mokryé Yaly où les forces ukrainiennes avaient prévu de recourir à des tactiques rapides et astucieuses utilisant des équipements légers et lourds.À cœur vaillant, rien n’est impossibleSelon le chroniqueur, dans ce type d'opérations, un seul "obstacle solide" peut briser l'ensemble de l'offensive si la moitié de la force attaquante se déplace trop rapidement.Contre-offensive de KievL’armée ukrainienne a lancé sa contre-offensive ukrainienne le 4 juin sur les axes de Donetsk-Sud, de Zaporojié et d'Artiomovsk (Bakhmout).Cependant, comme l'a récemment souligné le Président russe Vladimir Poutine, l'ennemi n'a réussi dans aucune direction grâce au courage et à la bonne organisation des troupes russes.Toutes les tentatives d'avancée de l'armée ukrainienne ont échoué et cette dernière subit de lourdes pertes humaines estimées à au moins 26.000 militaires et des dégâts matériels dénombrés à 1.244 blindés dont des chars Leopard, AMX et des véhicules de combat Bradley.

