L'Afrique du Sud veut envoyer deux femmes sur l'ISS ces prochaines années

L'Afrique du Sud veut envoyer deux femmes sur l'ISS ces prochaines années

D'ici quelques années, l'Afrique du Sud espère envoyer dans l'espace deux de ses ressortissantes qui devraient travailler à bord de la Station spatiale... 23.07.2023

2023-07-23T16:27+0200

2023-07-23T16:27+0200

2023-07-23T16:27+0200

L’Afrique du Sud envisage d'organiser des missions pour deux femmes astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré le directeur exécutif de l'Agence spatiale nationale sud-africaine (SANSA) Humbulani Mudau.Pretoria espère réaliser ce projet au cours des années à venir, a-t-il indiqué lors de sa rencontre avec Iouri Borissov, directeur général de Roscosmos, l'agence spatiale russe.Une coopération prometteuseÀ la mi-juin, Humbulani Mudau avait annoncé l'initiative de plusieurs pays africains de mettre en place une agence spatiale conjointe avec un siège au Caire pour coordonner les programmes spatiaux. Il avait également invité la Russie à participer au développement des infrastructures, par exemple dans le cadre de la surveillance et du traitement des débris spatiaux.En effet, un partenariat avec la Russie dans le secteur spatial profiterait aux pays africains dans plusieurs sphères, dont l’agroalimentaire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité, ont assuré à Sputnik Sébastien Périmony, responsable du bureau Afrique de l’institut Schiller, et Ivan Lochkarev, chercheur à l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (MGIMO).Roscosmos développe et prépare le lancement de satellites notamment pour le compte de l'Afrique du Sud, a rappelé en avril dernier M.Borissov.

