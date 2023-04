https://fr.sputniknews.africa/20230426/la-russie-sapprete-a-lancer-des-satellites-pour-lalgerie-legypte-et-lafrique-du-sud-1058872004.html

La Russie s’apprête à lancer des satellites pour l’Algérie, l’Égypte et l’Afrique du Sud

Visée par des sanctions américaines, l’agence spatiale russe coopère activement avec plusieurs pays africains et asiatiques et prépare des lancements de... 26.04.2023, Sputnik Afrique

L’agence spatiale russe, Roscosmos, développe et prépare le lancement de satellites pour le compte de l'Algérie, de la Birmanie, du Vietnam, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, a fait savoir ce mercredi 26 avril Iouri Borissov, directeur général de l’agence.Sanctions américainesLes sanctions imposées par les États-Unis à l’encontre de Moscou en réaction à l’opération militaire russe en Ukraine interdisent de lancer des satellites contenant des composants américains depuis les ports spatiaux russes ou à bord de fusées construites en Russie.En mars 2022, Dmitri Rogozine, alors chef de Roscosmos, avait annoncé le changement de priorités du programme spatial russe en faveur des satellites à usage à la fois civil et militaire.

