Partenariat spatial Afrique-Russie: deux experts listent les avantages pour le continent

Partenariat spatial Afrique-Russie: deux experts listent les avantages pour le continent

Les pays africains souhaitent être complètement indépendants et garantir leur sécurité alimentaire et militaire. Un partenariat avec la Russie dans le domaine...

Un partenariat avec la Russie dans le domaine des technologies spatiales profiterait aux pays africains dans plusieurs sphères, dont l’agroalimentaire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité, ont estimé à Sputnik Sébastien Périmony, responsable du bureau Afrique de l’institut Schiller, et Ivan Lochkarev, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (MGIMO).Le sommet Russie-Afrique, une occasion pour discuter des satellitesMoscou manifeste clairement sa volonté d’élargir le partenariat et "d’augmenter l’offre de ses technologies spatiales aux pays d’Afrique", note l’expert français de l’Institut Schiller.Et "le sommet Russie-Afrique qui aura lieu fin juillet en Russie sera une des occasions", avance-t-il.Sécurité alimentaire et climatiqueLes technologies spatiales proposées par la Russie peuvent aussi apporter un plus à l'objectif d’autosuffisance alimentaire africaine, qui contribuerait au développement durable, estime M.Périmony.Les satellites permettent entre autres de relever "les défis sécuritaires, environnementaux, agricoles d’accès à l'eau, de lutter contre l'orpaillage clandestin, les défis climatiques", a-t-il expliqué.Souveraineté nationale et lutte contre le terrorismeLes deux experts interviewés par Sputnik s’accordent sur la nécessité pour les pays africains d’avoir leurs propres satellites.Pour M.Lochkarev, il ne s'agit pas seulement de la souveraineté spatiale de pays d'Afrique, de la Russie, de l'Inde ou d'autres États. À une époque où l’on assiste à la militarisation de l’espace, au développement d’armes antisatellites, "il importe d'unir les efforts et d'établir un ensemble clair et transparent de règles de conduite dans l'espace extra-atmosphérique". La Russie et la Chine ont déjà proposé de signer un traité sur l’utilisation pacifique de l’espace, mais leurs efforts ne trouvent pas assez de soutien auprès d’autres pays.Quels pays d’Afrique pourraient devenir partenaires de Moscou dans l’espace?L’agence spatiale russe Roscosmos a nommé l’Algérie, l’Égypte et l’Afrique du Sud parmi les pays avec lesquels la Russie réalise déjà des projets dans l’exploration spatiale.Selon M.Lochkarev, cela s’explique par le fait que ces trois pays "ont un certain potentiel pour construire leurs propres satellites".D’ailleurs, d’autres pays du continent peuvent aussi lancer des projets prometteurs avec la Russie dans ce secteur, estime Sébastien Périmony.En effet, en octobre 2022, la Russie a placé en orbite le satellite angolais Ango SAT-2.Quid des satellites à vocation militaire?Les satellites permettent de contrôler ou du moins de "mieux comprendre ce qu’il se passe, quels sont les mécanismes d'approvisionnement en armes et de mouvement de ces groupes. Cela nous permettra de répondre plus efficacement à ces menaces", explique M.Lochkarev.Dans cette optique, il estime que l’Algérie pourrait bien collaborer avec la Russie sur la mise en orbite de satellites qui seront utilisés à des fins sécuritaires.* Organisation terroriste interdite en Russie

