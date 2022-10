https://fr.sputniknews.africa/20221012/en-direct-langola-lance-son-satellite-dans-lespace---video-1056485804.html

L’Angola lance son satellite dans l’espace - vidéo

L’Angola lance son satellite dans l’espace - vidéo

Le satellite de télécommunications que l’Angola lance grâce à la Russie, doit couvrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe, selon le ministre angolais de... 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T17:00+0200

2022-10-12T17:00+0200

2022-10-12T17:12+0200

afrique subsaharienne

angola

satellite

espace

russie

baïkonour

espace extra-atmosphérique

proton-m

angosat-2 (satellite)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1056486602_0:63:1245:763_1920x0_80_0_0_d3f6022e0c069aa8d8881e387dd2e812.png

Angosat-2, satellite de télécommunications construit par la Russie pour l’Angola, décolle depuis le cosmodrome de Baïkonour.Environ sept heures après le décollage de la fusée Proton-M, à 21h44 GMT (00h44 heure de Moscou), il va être mis en orbite.Mario Oliveira, ministre angolais de la Télécommunication, a annoncé à Sputnik que l’appareil couvrira non seulement l'Angola, mais aussi "toute l'Afrique", en particulier "les pays limitrophes de l'Angola, ainsi qu'une partie de l'Europe".Cet engin de 1,7 tonne fournira des services de communication fixe et mobile, de diffusion télévisuelle et radio numérique et d'accès Internet à haut débit. Le satellite est conçu pour fonctionner pendant 15 ans.Angosat-2 est le deuxième satellite lancé par ce pays africain. Le contact avec le premier a été perdu en 2017 peu après sa mise en orbite.

afrique subsaharienne

angola

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

L’Angola lance son satellite dans l’espace L’Angola lance son satellite dans l’espace 2022-10-12T17:00+0200 true PT12M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, angola, satellite, espace, russie, baïkonour, видео, espace extra-atmosphérique, proton-m, angosat-2 (satellite)