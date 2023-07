https://fr.sputniknews.africa/20230722/tebboune-explique-ce-que-lalgerie-a-en-commun-avec-la-chine-1060699152.html

Tebboune explique ce que l’Algérie a en commun avec la Chine

Tebboune explique ce que l’Algérie a en commun avec la Chine

L’Algérie, qui est sur la même longueur d’onde que la Chine concernant les affaires internationales, veut coopérer avec cette dernière, "car c’est un grand... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T16:50+0200

2023-07-22T16:50+0200

2023-07-22T16:50+0200

algérie

chine

abdelmadjid tebboune

coopération

monde multipolaire

investissements

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/13/1060642591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881fa4f6df807aee4a0bafde576eef88.jpg

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a achevé vendredi 21 juillet une visite de cinq jours en Chine à l’issue de laquelle il a accordé un entretien à la chaîne chinoise CCTV.M.Tebboune a expliqué les raisons pour lesquelles son pays avait opté pour l’approfondissement des relations avec la Chine.Selon lui, la politique chinoise est dénuée d’"arrière-pensée" et est mue par le seul souci d’"aider ceux qui le demandent"."Nous luttons pour un monde meilleur"Le Président algérien estime que la Chine "ne pose pas de conditions" et n’a pas d’intention d’imposer une hégémonie. Un fait dont sont conscients les peuples africains.Il a également exprimé "une grande confiance dans la sagesse du Président Xi Jinping" en rappelant qu’actuellement "rien ne se fait dans le monde sans la Chine".Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué d’évoquer les convergences de vue entre les deux pays concernant les relations internationales.La Chine va investir 36 milliards de dollarsLa visite d’État du Président algérien a débouché sur l’annonce de 36 milliards de dollars d’investissements dans son pays."Les projets et les accords conclus avec la partie chinoise sont énormes et mutuellement bénéfiques pour les deux pays", a-t-il révélé lors d’une réunion avec des représentants de la communauté algérienne en Chine.Selon le Président, grâce aux atouts et avantages dont elle dispose, l’Algérie "est une destination d’investissement prometteuse dans des domaines vitaux, tels que l’agriculture, l’énergie, l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique", ainsi que dans les secteurs "du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures".

algérie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, chine, abdelmadjid tebboune, coopération, monde multipolaire, investissements