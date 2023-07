Tebboune en Chine: sur quoi se sont mis d’accord Alger et Pékin?

https://fr.sputniknews.africa/20230718/tebboune-en-chine-sur-quoi-se-sont-mis-daccord-alger-et-pekin-1060620092.html

L’Algérie et la Chine ont signé ce mardi 18 juillet 19 accords et mémorandums de compréhension à Pékin à l’issue d’entretiens entre le Président Abdelmadjid Tebboune, en visite officielle en Chine, et Xi Jinping, annonce le journal Ennahar Online.Les deux pays sont convenus d’intensifier leurs contacts notamment dans l’agriculture, la technologie, les télécommunications, l’investissement économique, la science et l’aménagement du territoire, énumère le quotidien.Xi Jinping a également appelé à intensifier les échanges sino-algériens dans les secteurs de haute technologie, notamment l'aérospatiale, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables.Dans une déclaration, M.Tebboune a remercié son homologue chinois pour son soutien à l’adhésion de l’Algérie au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et à l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS).Visite d’État du Président algérien en ChineAbdelmadjid Tebboune est arrivé ce 17 juillet à Pékin dans le cadre de sa visite d'État en Chine. Une délégation ministérielle importante accompagne le chef d’État.Cette visite de cinq jours "survient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées" et vise à "renforcer la coopération économique entre les deux pays amis", selon le communiqué de la Présidence algérienne relayé par la presse.Le Président Tebboune a invité Xi Jinping à se rendre en Algérie. Sa date sera déterminée suite aux concertations des deux parties, informe Ennahar Online.Les liens entre l’Algérie et la Chine s’intensifient depuis 2014 lorsque les deux pays ont signé un Accord de partenariat global et stratégique. Cet accord vise, entre autres, à donner un coup de fouet à la coopération économique et à la réalisation de projets d’infrastructure et d’investissements. Selon les experts algériens, Alger cherche à développer son économie en profitant de ses relations avec la Chine, l’une des puissances économiques mondiales.

