Tebboune révèle la somme que la Chine investira en Algérie

Tebboune révèle la somme que la Chine investira en Algérie

Le Président algérien, en visite d’État en Chine, a annoncé que Pékin allait investir 36 milliards de dollars dans son pays. Il a appelé à cibler davantage... 20.07.2023, Sputnik Afrique

La Chine envisage d'augmenter ses investissements en Algérie de 36 milliards de dollars, a déclaré ce jeudi le Président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite d’État dans l'empire du Milieu. Ils seront effectués dans des domaines variés comme l’industrie, les technologies, les transports et l’agriculture, a-t-il précisé, cité par des médias algériens.Le chef de l'État, qui a entamé sa visite il y a quatre jours, s’est rendu jeudi matin à Shenzhen. Il est accompagné d’une importante délégation ministérielle."Les projets et les accords conclus avec la partie chinoise sont énormes et mutuellement bénéfiques pour les deux pays", a souligné M. Tebboune lors d’une réunion avec des représentants de la communauté algérienne en Chine, relate La Patrie News.Une "destination prometteuse"Selon le Président, grâce aux atouts et avantages dont elle dispose, l’Algérie "est une destination d’investissement prometteuse dans des domaines vitaux, tels que l’agriculture, l’énergie, l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique", ainsi que dans les secteurs "du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures". Il a également promis des avantages aux investisseurs de Chine, dans son message au Forum d’affaires algéro-chinois, lu en son nom par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf.La République populaire de Chine et la République algérienne ont annoncé le 24 février 2014 l'établissement du Partenariat stratégique global sino-algérien. Celui-ci vise notamment l'intensification de la coopération économique et la mise en œuvre de projets d'infrastructure et d'investissement.Lors de ses entretiens avec son homologue algérien, le Président chinois, Xi Jinping, a pour sa part affiché l'intérêt de son pays pour le projet d'extension du port d'Annaba, soulignant également la volonté de la Chine d'implanter l'une des plus grandes usines de batteries au lithium en Algérie.

