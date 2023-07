https://fr.sputniknews.africa/20230719/tebboune-et-xi-sexpriment-sur-la-politique-de-sanctions-et-le-conflit-en-ukraine-1060641466.html

Tebboune et Xi s’expriment sur la politique de sanctions et le conflit en Ukraine

Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping dénoncent le recours aux sanctions unilatérales dans le contexte du conflit ukrainien. Ils appellent à respecter le droit de... 19.07.2023

2023-07-19T19:04+0200

international

algérie

chine

abdelmadjid tebboune

xi jinping

sanctions

sécurité nationale

droit international

onu

charte des nations unies

L’Algérie et la Chine adoptent une approche unanime quant à la politique de sanctions unilatérales qui va au rebours du droit international et des principes de l’Onu. Dans une déclaration conjointe signée le 18 juillet, les deux pays appellent à respecter les droits de chaque pays et évoquent un règlement pacifique du conflit ukrainien. Le texte a été publié le 18 juillet par le ministère chinois des Affaires étrangères, à l’issue de l’entretien entre Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping.Les deux pays s’affirment ainsi "contre les sanctions unilatérales et d’autres mesures coercitives afin d’éviter la violation du droit international et des préjudices au bien-être des peuples des pays respectifs".Alger et Pékin ont appelé également à respecter le droit international, les objectifs et les principes prescrits dans la Charte de l’Onu.Visite d’État de Tebboune en ChineDepuis le 17 juillet, le Président algérien effectue une visite d’État en Chine, où il est accompagné par une importante délégation de chefs d’entreprises.Un large éventail de questions, dont la coopération économique et l’adhésion de l’Algérie aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), sont à l’ordre du jour de cette visite.

2023

