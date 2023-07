https://fr.sputniknews.africa/20230721/le-pont-de-crimee-temporairement-ferme-a-la-suite-dune-alerte-aerienne-1060669900.html

Encore un drone ukrainien abattu en Crimée sans faire de victimes

Encore un drone ukrainien abattu en Crimée sans faire de victimes

Les systèmes de défense antiaérienne ont abattu jeudi un drone dans la partie centrale de la Crimée, selon le chef de l'administration locale. Il n'y a eu ni... 21.07.2023, Sputnik Afrique

"Un drone ennemi a été abattu par les forces de défense antiaérienne dans la partie centrale de la Crimée. Il n'y a pas de victimes ni de dégâts. Je demande à tout le monde de rester calme et de ne faire confiance qu'aux sources d'information officielles", a déclaré jeudi sur Telegram le chef de la péninsule, Sergueï Aksionov.Le pont de Crimée a également été temporairement fermé le 20 juillet au soir à cause d’une alerte aérienne, a fait savoir la cellule de crise régionale.Tout le monde a été prié de quitter le pont.Avant l'alerte, la circulation était normale, a indiqué à Sputnik la direction régionale des routes. Jeudi vers 19h00, 320 véhicules se sont accumulés aux abords du côté de la péninsule de Taman. Les conducteurs ont dû attendre plus d'une heure pour emprunter le pont. De l'autre côté, le nombre de véhicules approchait les 580. Ils ont dû attendre plus de deux heures.L'attaque du 17 juilletLe 17 juillet, une attaque de drones de surface sur le pont de Crimée a tué deux personnes et a blessé leur enfant. La chaussée a été endommagée.Pour riposter à cette attaque, la Russie a par la suite frappé plusieurs sites en Ukraine, notamment des dépôts de carburant et des ateliers de fabrication de vedettes sans pilote sur la mer Noire.Un groupe de hackers russe a plus tard révélé quels navires auraient pu participer à cette attaque. Selon eux, les drones auraient pu être largués depuis les pétroliers Beks Loyal et Khydayar Yusifzade.

