L’armée a frappé des points où des attentats contre la Russie se préparaient, a annoncé ce 18 juillet le ministère russe de la Défense.Des bateaux sans pilote ont été touchés, ainsi que le lieu où ils étaient fabriqués, un chantier naval près de la ville d'Odessa.En outre, des dépôts de carburant, d’un volume total d'environ 70.000 tonnes ont été éliminés près des villes ukrainiennes de Nikolaïev et d’Odessa. Il s’agit d’installations à partir desquelles l'équipement militaire était approvisionné.Un attentat meurtrier sur le pont de CriméeLe pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a subi le 17 juillet une attaque terroriste avec des drones de surface.Résultat, la chaussée a été endommagée, mais les travées de la construction restent sur leurs piliers, pas de dommages causés, selon le ministère russe des Transports. La circulation automobile a été interrompue et, dans la nuit du 17 au 18 juillet, en partie rétablie.Une jeune fille a été blessée et ses parents sont décédés, a rapporté le gouverneur de la région de Belgorod.

