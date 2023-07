Pont de Crimée: voici les trajets des navires probablement impliqués dans l’attaque

https://fr.sputniknews.africa/20230720/pont-de-crimee-voici-les-trajets-des-navires-probablement-impliques-dans-lattaque-1060658082.html

Des hackers russes ont publié les trajets des navires qui auraient pu être impliqués dans l’attaque de drones contre le pont de Crimée, le 17 juillet. Selon... 20.07.2023, Sputnik Afrique

Le groupe de hackers RaHDit a révélé quels navires auraient pu participer à l’attaque terroriste contre le pont de Crimée du 17 juillet.Selon l’enquête des hackers, les drones auraient pu être largués depuis les pétroliers Beks Loyal et Khydayar Yusifzade. À quelques jours de l’attaque, l’un d’entre eux restait en dérive en mer Noire à 100 kilomètres de la ville de Novorossiisk et l’autre un peu plus vers le sud.Ensuite, les pétroliers se sont croisés. Les hackers estiment que lors de leur rencontre les drones ont été transférés d’un pétrolier vers l’autre.Ils supposent que les drones ont été commandés par un autre navire qui se trouvait dans une zone d’où il pouvait observer le pont.Un armateur démentL’armateur du Beks Loyal battant pavillon marshallais a fermement démenti auprès de Sputnik l’implication du navire dans l’attaque. Selon lui, au moment de l’explosion, le pétrolier se trouvait à 100 milles et "n’est aucunement lié aux activités militaires".L’autre pétrolier, le Khydayar Yusifzade, navigue sous pavillon libérien.Pont endommagé, des victimesLe 17 juillet au petit matin, le pont de Crimée a subi une attaque de drones qualifiée de terroriste par le Comité d’enquête russe.Résultat, la chaussée a été endommagée, mais les travées de la construction restent sur leurs piliers, selon le ministère russe des Transports.Une jeune fille a été grièvement blessée et ses parents sont décédés.

