"Porter un message fort au Maghreb", prône cet Algérien après avoir escaladé l’Elbrouz

L'alpiniste algérien Amine Bouhassane, qui a gravi le mont Elbrouz, le plus haut sommet d’Europe, a confié à Sputnik Afrique qu'à travers sa performance, il... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Porter un message très fort, un message de paix au Maghreb, a déclaré le 19 juillet à Sputnik Afrique l'alpiniste algérien Amine Bouhassane, quelques jours après avoir escaladé le mont Elbrouz, plus haut sommet d’Europe, situé dans le Caucase russe.Algérie et Russie, des amies de longue dateM.Bouhassane trouve que le fait d’avoir planté le premier drapeau algérien au sommet du mont russe est un pur hasard, même si "hasard" en arabe veut dire "chance".Pour lui, les relations entre l'Algérie et la Russie devraient s'inscrire davantage sur les volets culturel, sportif et technologique, et non via l'image de l'armement.Sommet Russie-AfriqueL'alpiniste algérien, qui a réalisé son exploit à seulement quelques jours du deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg les 27-28 juillet, a adressé un message aux participants de cet événement majeur. Il pense que la Russie doit multiplier les partenariats, prendre la mesure de son potentiel, et avoir le courage aussi d'ouvrir le dialogue, selon lui, les clés d'une vraie ascension collective.Il a fait un parallélisme entre le sommet russo-africain et le sommet d'une montagne. Pour lui, il faut pouvoir travailler avec les difficultés, avec les différences.La Russie, une grande puissance et un pays chaleureuxCommentant son premier séjour en Russie, M.Bouhassane a avoué à Sputnik qu’il avait "été agréablement surpris" puisque ce qu’il a vu ne correspondait pas "à l’image qu’on peut retrouver dans les médias" occidentaux.Pour lui, la Russie est le plus grand pays du monde, dans lequel il y a des particularités à chaque pas, de Saint-Pétersbourg en passant par Moscou jusqu'à Vladivostok.La culture musulmane en RussieM.Bouhassane a avoué à Sputnik avoir été tout de suite envoûté par la grande chaîne de montagnes du Caucase. Selon lui, peu de gens savent que c'est une région où la culture musulmane est très présente. Et c'est grâce à cela qu'il s'est senti comme à la maison.Reconnaissant avoir noué des liens très forts, il songe à revenir et espère le refaire prochainement.Les monts du Caucase comparés à la TanzanieLe sportif algérien pense qu'il a rencontré plus de difficultés avec la montagne caucasienne qu’avec celle de Tanzanie. Ceci dit, il note qu'il a gravi le plus haut sommet d'Amérique (6.960 mètres d’altitude), qui se trouve en Argentine et est plus haut que le Kilimandjaro et l'Elbrouz.

