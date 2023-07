https://fr.sputniknews.africa/20230719/lalgerien-qui-sest-vu-refuser-un-mariage-en-france-est-sur-le-point-detre-expulse-1060633273.html

L’Algérien qui s’est vu refuser un mariage en France est sur le point d’être expulsé

Après que son mariage a été refusé en France, le jeune Algérien se trouve en zone de rétention administrative et pourrait être expulsé vers son pays natal. En... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Une possible expulsion au lieu d’une noce de miel. L'Algérien que le maire de Béziers a refusé de marier avec une Française, a rendez-vous devant le juge ce 19 juillet. Ce dernier doit statuer sur l'exécution ou non de son expulsion vers l'Algérie, relate France Bleu.L’homme de 23 ans fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août 2022. Le 17 juillet, il a été placé en centre de rétention administrative à Sète, dans le sud-ouest de France.Le préfet de l'Hérault effectue actuellement tous les formulaires d'expulsion auprès du consulat algérien, selon le média. Elle sera possible à condition que l'Algérie accorde un laissez-passer.Refus de mariageL’histoire du couple a fait le tour des médias début juillet, quand la mairie de Béziers a refusé le mariage de cet Algérien et de sa fiancée, une Française de 29 ans.Selon Robert Ménard, maire de la commune, la volonté du couple cachait peut-être un mariage blanc, en vue d’obtenir des papiers et de pouvoir rester sur le territoire. Mais la décision de l’édile est contraire à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui stipule qu'il est "impossible d'interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l'administration du pays dans lequel il vit".Ensemble depuis 2022, le couple dément les accusations et a finalement décidé de déposer plainte contre ce refus. L’Algérien est arrivé en France à l'âge de 16 ans. "Malgré des erreurs de jeunesse", il n'était pas un "délinquant", avait expliqué à BFM TV sa fiancée, mère de 3 enfants issus d’une première union.

