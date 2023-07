https://fr.sputniknews.africa/20230707/la-dot-de-mariage-astronomique-demandee-par-une-algerienne-a-un-emirati-fait-polemique-1060401037.html

La dot de mariage astronomique demandée par une Algérienne à un Émirati fait polémique

La dot de mariage astronomique demandée par une Algérienne à un Émirati fait polémique

Un assortiment de bijoux en diamants et un institut de beauté tout entier, telle est la dot qu’a demandée une Algérienne à son futur mari. Une exigence qui a... 07.07.2023, Sputnik Afrique

Une Algérienne a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux avec sa demande de dot de mariage à un étranger, à savoir un Émirati. De nombreux internautes l'ont jugée excessive.Cette femme, originaire d'Annaba, dans l’est de l’Algérie, dit avoir obtenu, en guise de dot, 500 millions de dinars, un institut de beauté entièrement équipé à Dubaï, et de surcroît un assortiment de bijoux en or et en diamants. Des avis partagésDes utilisateurs ayant visionné la vidéo de la cérémonie partagée sur le Net ont été abasourdis par la valeur de la dot. D’autres ont cependant considéré qu'il est possible d'offrir des dots à des sommes démesurées.Dans l’islam, la dot est une condition déterminante pour la validité du mariage. C'est la somme d’argent ou les biens donnés par le fiancé à sa bien-aimée lors du contrat de mariage. Pour la religion musulmane, la valeur de la dot devrait cependant plutôt être modeste, rappelle le média Dernières Nouvelles d'Algérie.

