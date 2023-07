https://fr.sputniknews.africa/20230718/une-attaque-de-28-drones-ukrainiens-repoussee-a-lest-de-la-crimee-1060604217.html

Une attaque de 28 drones ukrainiens repoussée à l’est de la Crimée

La Russie a repoussé l’attaque d’une trentaine de drones en Crimée, comme l’a fait savoir ce 18 juillet la Défense russe. Aucun blessé ni dégât ne sont à... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes ont déjoué une tentative de Kiev de mener une attaque terroriste à l'aide de 28 drones en Crimée, a déclaré le ministère russe de la Défense ce 18 juillet.Les engins visaient des installations sur la péninsule.Selon le ministère, 17 drones ont été détruits par la défense antiaérienne. 11 autres ont été neutralisés par les moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre leurs cibles.Il n’y a pas de victimes ni de dégâts.Comme l’a indiqué le chef de la république de Crimée Sergueï Aksionov sur Telegram, cette attaque repoussée a eu lieu à l’est de la péninsule.Un attentat sur le pont de CriméeLe 17 juillet, le pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a subi une attaque terroriste avec des drones de surface qui a fait deux morts et une blessée.Résultat, la chaussée a été endommagée, mais les travées de la construction restent sur leurs piliers, pas de dommages causés, selon le ministère russe des Transports. La circulation automobile a été interrompue et, dans la nuit du 17 au 18 juillet, en partie rétablie.

