Réaction d’une Marocaine secourue à Alger à cause d’un malaise en plein vol vers son pays

Un problème de santé d’une passagère marocaine lors d’un vol a obligé l’avion d’une compagnie saoudienne qui se dirigeait vers le Maroc à atterrir sur le sol... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Une vieille dame marocaine de 76 ans a été secourue à Alger, car elle a souffert d’un sévère malaise alors qu’elle était à bord d’un avion saoudien en route vers le Maroc, a fait savoir le ministère algérien de la Santé le 15 juillet sur son compte Facebook*.L’avion saoudien, qui traversait l'espace aérien algérien, a alors été forcé d’atterrir sur le sol de la République.La passagère a ainsi été prise en charge par les services sanitaires algériens et hospitalisée en urgence.Des mots de remerciementTouchée par ce geste, la vieille dame est revenue sur cette situation au micro de la télévision algérienne. Elle a ainsi exprimé sa reconnaissance à l’Algérie, rapporte Algérie 360 en relayant ses propos:"Est-ce que vous pouvez tourner le dos à votre frère? Non", a-t-elle ajouté.Le communiqué du ministère de la Santé a noté que la citoyenne marocaine a reçu les soins nécessaires et que son état de santé est stable et ne suscite aucune inquiétude.Dispute maghrébinePour rappel, l’Algérie a suspendu tous les vols directs en provenance du Maroc en septembre 2021. Elle a interdit le survol de son espace aérien par les avions marocains ou immatriculés marocains dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays.Une conséquence de la rupture diplomatique entre les deux États, qui n’arrive pas à s’entendre sur le sort du Sahara occidental.Cependant, cette interdiction de survol ne concerne pas les autres appareils, même si leur aéroport de départ ou d'arrivée se situe au Maroc.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

