Mort de Nahel et émeutes: la France répond à l’Algérie et d’autres pays lui donnant des "leçons"

La France doit gérer nombre de défis, pour que les émeutes urbaines suite à la mort d’un adolescent à Nanterre ne se répètent pas, a déclaré la cheffe de la diplomatie française. Elle a pourtant réfuté les inquiétudes et les critiques exprimées par plusieurs pays, dont l’Algérie.Elle s’est félicitée que les autorités françaises soient arrivées à maintenir "l’ordre républicain, l’ordre démocratique" suite à la vague de violences qui ont enflammé plusieurs villes du pays fin juin et début juillet. Les émeutes ont été déclenchées par la mort d’un jeune Français d’origine algérienne. Nahel Merzouk a été tué par un policier suite à un refus d’obtempérer le 27 juin à Nanterre. L’auteur du tir a été ensuite mis en examen pour homicide volontaire.Catherine Colonna a pourtant admis que les autorités du pays font face à de nombreux défis: "Il faut comprendre l’ensemble des raisons de ce qui s’est passé, qui sont multiples. Manifestement, il y a une persistance d’un certain nombre de défis: éducation parentale, école, accès à l’emploi, au logement, à la culture même".Réaction algérienneL’Algérie a réagi deux jours après le drame. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré avoir appris avec "choc et consternation" la mort du jeune Nahel.La diplomatie algérienne a pointé les "circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes" du décès du jeune homme.Alger a toutefois assuré faire "confiance au gouvernement français [pour] assumer pleinement son devoir de protection", ajoutant que les ressortissants algériens doivent être en sécurité "sur leur terre d’accueil"."Racisme" et "islamophobie"D’autres pays ont réagi de manière plus virulente.Le 2 juillet, le porte-parole de la diplomatie iranienne a demandé aux forces de l'ordre françaises de "faire preuve de retenue" et à "mettre fin au traitement violent" de la population. Il a précisé que les autorités françaises doivent respecter "les principes de dignité humaine, la liberté d'expression et le droit des citoyens à manifester pacifiquement".Le 3 juillet, le Président turc a dénoncé le "passé colonial" et le "racisme institutionnel" en France qui étaient, selon lui, à l’origine de violences urbaines dans le pays.Le 5 juillet, le Président azerbaïdjanais a déclaré qu’à l’origine du drame se trouvaient "le racisme et l’islamophobie".

