Émeutes en France: un casseur scie un poteau, le karma le rattrape – vidéo

Un groupe d’individus a scié un poteau en banlieue parisienne sans calculer son point de chute, la France ayant fait face à une troisième nuit d’émeutes... 30.06.2023, Sputnik Afrique

Attaqués par un poteau d’éclairage en pleines violences urbaines en France… Trois personnes ont visiblement été blessées alors qu’elles sciaient un lampadaire en banlieue parisienne, comme en atteste une vidéo relayée sur le Net.Les faits se sont passés à Pierrefitte-sur-Seine, commune de Seine-Saint-Denis, dans la nuit du 29 au 30 juin. Dans le sillage des émeutes et des actes de vandalisme après la mort d’un adolescent tué par un policier lors d’un contrôle routier, quatre individus ont été filmés en train de s’en prendre à un poteau.L’un d’eux le coupe avec une scie circulaire. Le poteau finit par tomber et l’un des casseurs le prend en pleine tête et deux autres sont renversés.Les réactions ironiques n’ont pas tardé à apparaître. "Tout mon soutien à ce jeune ange victime d’une violente attaque d’un poteau raciste", a écrit sur Twitter Damien Rieu, militant du parti français Reconquête."Curieux de voir comment le mec va justifier qu'un poteau d'éclairage public l'a attaqué", avance un autre utilisateur.Grave danger pour soi-mêmeCe n’est pas la seule vidéo qui a marqué la troisième nuit de violences dans plusieurs villes françaises.Sur l’une des séquences également relayées sur Twitter, un jeune homme lance maladroitement un cocktail Molotov pour mettre le feu à une poubelle. Il finit pourtant par prendre feu lui-même avant de s’enfuir.

