L’Algérie réagit à la mort de l’adolescent tué par un policier en France

2023-06-30T08:37+0200

2023-06-30T08:37+0200

2023-06-30T08:37+0200

Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger s’est dit "choqué" et "consterné" suite à une tragédie, survenue le 27 juin, avec un adolescent de 17 ans d’origine algérienne.Étant au volant, il a été mis en joue par un agent de police à cause d’un refus d’obtempérer à Nanterre. Le drame a provoqué des violences et des émeutes dans plusieurs communes d’île de France et d’autres villes de l’Hexagone.L’Algérie a "appris avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune Nahel et des circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue", a indiqué l’instance dans un communiqué diffusé le 29 juin.La diplomatie algérienne a aussi présenté son soutien aux proches de la victime:L’Algérie compte sur la FranceDans la foulée, l’instance a noté que le gouvernement algérien faisait "confiance" au gouvernement français pour "assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d’accueil".De plus, le ministère du pays des fennecs a souligné que le gouvernement continuait à suivre "avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique" avec le "souci constant d’être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l’adversité et de l’épreuve".Une vague d’indignationLe drame a suscité une vague de réactions. Le Président français a qualifié cet acte d’"inexplicable et d’inexcusable". En outre, plusieurs autres personnalités se sont exprimées. C’est le cas du footballeur Kylian Mbappé qui a déploré une situation "inacceptable" et de l’acteur Omar Sy qui a demandé à ce qu’une "justice digne de ce nom" soit rendue.Une marche blanche en mémoire de la victime a rassemblé 6.200 personnes à Nanterre, le 29 juin.

