Les livraisons de Storm Shadow à Kiev pourraient être menacées par des grèves dans un dépôt d’armes

Les livraisons de Storm Shadow à Kiev pourraient être menacées par des grèves dans un dépôt d’armes

Un différend salarial dans un dépôt d'armes secret du ministère britannique de la Défense pourrait affecter la livraison de missiles Storm Shadow à l'Ukraine... 15.07.2023, Sputnik Afrique

Les chefs de la Défense britannique ont été contraints de lancer des "mesures d’urgence" après que plus de 50 travailleurs clés d'un dépôt d'armes en Écosse fournissant les missiles Storm Shadow à l’Ukraine se sont mis en grève vendredi 14 juillet et imposeront une autre grève lundi pour réclamer une hausse des salaires, rapporte le Mirror.C'est la première fois dans l'histoire du dépôt de munitions que les travailleurs se mettent en grève depuis sa construction pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943.Ces missiles de croisière à longue portée dotés de capacités furtives sont développés conjointement par le Royaume-Uni et la France. Ils sont généralement lancés depuis les airs et ont une portée supérieure à 250 km.Utilisation des Storm Shadow par KievLondres a annoncé la livraison à Kiev de missiles Storm Shadow au mois de mai. Kiev a aussitôt commencé à les utiliser pour frapper dans la profondeur du territoire russe et des sites civils.Le 12 mai, des frappes avec des Storm Shadow ont ciblé la ville de Lougansk. Le 22 juin, les forces ukrainiennes en ont utilisé pour frapper des ponts à la limite entre la région de Kherson et la Crimée.L’armée russe avait alors réagi en détruisant un dépôt de missiles Storm Shadow sur une base aérienne de la région ukrainienne de Khmelnitsky (ouest de l’Ukraine). Ces derniers mois, ces armes sont régulièrement la cible de frappes des forces armées russes qui les anéantissent aves succès.

royaume-uni, ukraine, storm shadow (missile), grève, dépôt d'armes, livraisons